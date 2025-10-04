Elon Musk, çalışanlarını rakiplere kaptırıyor: Peş peşe istifaların altında hangi sebepler var?

Dünyaca ünlü ABD'li girişimci Elon Musk, servetini günden güne arttırken bu kez şirketlerinde yaşanan üst düzey yönetici kayıplarıyla gündeme geldi. Tesla ve xAI'de Musk’ın baskıcı çalışma şartları, kaotik karar alma süreci ve kamuoyundaki tartışmalı imajı; şirketlerin üst düzey yöneticileri ile teknik personelinin ayrılmasına neden oldu.

Financial Times'ın haberine göre istifa eden yöneticilerden biri şöyle konuştu:

Elon’un dünyasında değişmeyen tek şey, yardımcılarını ne kadar hızlı tüketiyor. Hatta yönetim kurulu bile bununla ilgili şaka yapıyor. Burada zaman değil, ‘Tesla zamanı’ var. 7/24 kampanya havasında bir çalışma anlayışı hâkim. Herkes buna uygun değil

GROK SKANDALI

Görevinden ayrılan yöneticilerden en dikkat çekeni, X (eski adıyla Twitter) CEO’su Linda Yaccarino oldu. Yaccarino, görevinden Temmuz ayında istifa etti. Bu ayrılık, platformun yapay zekâ sohbet robotu Grok’un Nazileri övmesi ve kendisini “MechaHitler” olarak tanıtmasıyla yaşanan skandalın ardından geldi. Yaccarino’nun, reklam gelirlerini artırma çabalarının Musk tarafından sürekli engellenmesi nedeniyle görevden ayrıldığı iddia ediliyor.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÇALIŞMA KOŞULLARI

Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI’nin mali işler direktörü Mike Liberatore, yalnızca üç ay görev yaptıktan sonra OpenAI’ya geçti. Haftalık 120 saat çalıştığını belirten Liberatore’nin ardından, şirketin hukuk direktörü Robert Keele da istifa etti. Keele, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “İki küçük çocuğumu seviyorum ama onları yeterince göremiyorum” ifadelerini kullandı.

Şirketin kurucularından Igor Babuschkin de Ağustos ayında xAI’den ayrılarak yapay zekâ güvenliği üzerine odaklanan kendi girişimini kurdu.

BİRÇOK İSİM RAKİP MARKAYA GİTTİ

Musk’ın eski çalışanlarından birçok isim OpenAI'ya geçiş yaptı. Bu durum üzerine Musk, ChatGPT'nin geliştiricisi olan şirketi, çalışanlarını bilinçli şekilde hedef almak ve ticari sırlarını çalmakla suçlayarak dava etti. Bir eski yönetici, “Elon, ChatGPT’ye takmış durumda ve her anını Sam Altman’ı saf dışı bırakmak için harcıyor,” dedi.

500 KİŞİLİK EKİP İŞTEN ÇIKARILDI

Musk’ın uzun süreli çalışanlara yönelik tavırları da eleştiriliyor. Geçtiğimiz ay, xAI’nin Grok veri ekibinde çalışan 500 kişi işten çıkarıldı. Bu ekipten sorumlu deneyimli bir yönetici, bir üniversite öğrencisiyle değiştirildi.

Yaz aylarında Tesla’nın Kuzey Amerika satış ve operasyon başkanı Omead Afshar da görevden alındı. Bu karar, elektrikli araç satışlarının düşüşe geçtiği bir döneme denk geldi. Bazı yorumculara göre, Musk’ın politik tavırları ve kamuoyunda yaptığı Nazi selamları gibi tartışmalı hareketleri, Tesla’nın liberal müşteri kitlesini uzaklaştırdı.

Geçtiğimiz yıl Musk, uzun süredir beklenen ve 25.000 dolarlık uygun fiyatlı elektrikli otomobil projesini iptal etti. Bu kararın ardından Tesla’da üst düzey yöneticiler ayrılmaya başladı. Araç programları direktörü Daniel Ho, şirketten ayrılarak rakip firma Waymo’ya geçti. Tesla’nın şarj istasyonları bölümünün başındaki Rebecca Tinucci ise, tüm ekibinin işten çıkarılmasının ardından Uber’e transfer oldu.

Bir başka eski yönetici, “Elon’un davranışları moral, çalışan tutma ve yeni yetenek çekme konularında olumsuz etki yapıyor” ifadelerini kullandı. Aynı yönetici, “Daha önce her kesimden insan Elon’u severdi. Şimdi ise yalnızca belli bir kitleye hitap ediyor,” dedi.