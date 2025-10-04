Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Elon Musk, çalışanlarını rakiplere kaptırıyor: Peş peşe istifaların altında hangi sebepler var?

Elon Musk, çalışanlarını rakiplere kaptırıyor: Peş peşe istifaların altında hangi sebepler var?

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Elon Musk, çalışanlarını rakiplere kaptırıyor: Peş peşe istifaların altında hangi sebepler var?
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD'li teknoloji milyarderi Elon Musk, servetini her geçen gün artırırken şirketlerinde yaşanan üst düzey yönetici kayıpları dikkat çekmeye başladı. Üst düzey yöneticilerin art arda istifaları, Musk'ın baskıcı tavırlarını, şirketin uzun çalışma saatlerini ve kaotik karar alma süreçlerini gün yüzüne çıkardı. Son olarak yapay zekâ uygulaması Grok’un tartışmalı ifadeleri de birçok üst düzey yöneticinin istifa ederek rakip firmalara transfer olmasıyla sonuçlandı.

Dünyaca ünlü ABD'li  girişimci Elon Musk, servetini günden güne arttırken bu kez şirketlerinde yaşanan üst düzey yönetici kayıplarıyla gündeme geldi. Tesla ve xAI'de Musk’ın baskıcı çalışma şartları, kaotik karar alma süreci ve kamuoyundaki tartışmalı imajı; şirketlerin üst düzey yöneticileri ile teknik personelinin ayrılmasına neden oldu. 

Elon Musk, çalışanlarını rakiplere kaptırıyor: Peş peşe istifaların altında hangi sebepler var? - 1. Resim

Financial Times'ın haberine göre istifa eden yöneticilerden biri şöyle konuştu:

Elon’un dünyasında değişmeyen tek şey, yardımcılarını ne kadar hızlı tüketiyor. Hatta yönetim kurulu bile bununla ilgili şaka yapıyor. Burada zaman değil, ‘Tesla zamanı’ var. 7/24 kampanya havasında bir çalışma anlayışı hâkim. Herkes buna uygun değil

Elon Musk, çalışanlarını rakiplere kaptırıyor: Peş peşe istifaların altında hangi sebepler var? - 2. Resim

GROK SKANDALI

Görevinden ayrılan yöneticilerden en dikkat çekeni, X (eski adıyla Twitter) CEO’su Linda Yaccarino oldu. Yaccarino, görevinden Temmuz ayında istifa etti. Bu ayrılık, platformun yapay zekâ sohbet robotu Grok’un Nazileri övmesi ve kendisini “MechaHitler” olarak tanıtmasıyla yaşanan skandalın ardından geldi. Yaccarino’nun, reklam gelirlerini artırma çabalarının Musk tarafından sürekli engellenmesi nedeniyle görevden ayrıldığı iddia ediliyor.

Elon Musk, çalışanlarını rakiplere kaptırıyor: Peş peşe istifaların altında hangi sebepler var? - 3. Resim

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÇALIŞMA KOŞULLARI 

Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI’nin mali işler direktörü Mike Liberatore, yalnızca üç ay görev yaptıktan sonra OpenAI’ya geçti. Haftalık 120 saat çalıştığını belirten Liberatore’nin ardından, şirketin hukuk direktörü Robert Keele da istifa etti. Keele, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “İki küçük çocuğumu seviyorum ama onları yeterince göremiyorum” ifadelerini kullandı.

Şirketin kurucularından Igor Babuschkin de Ağustos ayında xAI’den ayrılarak yapay zekâ güvenliği üzerine odaklanan kendi girişimini kurdu.

BİRÇOK İSİM RAKİP MARKAYA GİTTİ

Musk’ın eski çalışanlarından birçok isim OpenAI'ya geçiş yaptı. Bu durum üzerine Musk, ChatGPT'nin geliştiricisi olan şirketi, çalışanlarını bilinçli şekilde hedef almak ve ticari sırlarını çalmakla suçlayarak dava etti. Bir eski yönetici, “Elon, ChatGPT’ye takmış durumda ve her anını Sam Altman’ı saf dışı bırakmak için harcıyor,” dedi.

Elon Musk, çalışanlarını rakiplere kaptırıyor: Peş peşe istifaların altında hangi sebepler var? - 4. Resim

500 KİŞİLİK EKİP İŞTEN ÇIKARILDI

Musk’ın uzun süreli çalışanlara yönelik tavırları da eleştiriliyor. Geçtiğimiz ay, xAI’nin Grok veri ekibinde çalışan 500 kişi işten çıkarıldı. Bu ekipten sorumlu deneyimli bir yönetici, bir üniversite öğrencisiyle değiştirildi.

Yaz aylarında Tesla’nın Kuzey Amerika satış ve operasyon başkanı Omead Afshar da görevden alındı. Bu karar, elektrikli araç satışlarının düşüşe geçtiği bir döneme denk geldi. Bazı yorumculara göre, Musk’ın politik tavırları ve kamuoyunda yaptığı Nazi selamları gibi tartışmalı hareketleri, Tesla’nın liberal müşteri kitlesini uzaklaştırdı.

Geçtiğimiz yıl Musk, uzun süredir beklenen ve 25.000 dolarlık uygun fiyatlı elektrikli otomobil projesini iptal etti. Bu kararın ardından Tesla’da üst düzey yöneticiler ayrılmaya başladı. Araç programları direktörü Daniel Ho, şirketten ayrılarak rakip firma Waymo’ya geçti. Tesla’nın şarj istasyonları bölümünün başındaki Rebecca Tinucci ise, tüm ekibinin işten çıkarılmasının ardından Uber’e transfer oldu.

Bir başka eski yönetici, “Elon’un davranışları moral, çalışan tutma ve yeni yetenek çekme konularında olumsuz etki yapıyor” ifadelerini kullandı. Aynı yönetici, “Daha önce her kesimden insan Elon’u severdi. Şimdi ise yalnızca belli bir kitleye hitap ediyor,” dedi.

Kaynak: Dış Haberler

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a teşekkür: Çok duygulandım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Suriye'nin Humus kentinde toplu mezar! 16 ceset kalıntısı... - DünyaSuriye'nin Humus kentinde toplu mezar! 16 ceset kalıntısı...Pakistan-Hindistan arasında yeni gerilim! "İki nükleer güç arasında yıkıcı sonuçları olur" - Dünya"İki nükleer güç arasında yıkıcı sonuçları olur"Komşuda olağanüstü hal! Bulgaristan'daki sel felaketinde can kayıpları artıyor - DünyaKomşuda sel kabusu! Bulgaristan'da can kayıpları artıyorTrump'tan Gazze barış planı açıklaması: Erdoğan çok yardım etti - Dünya"Erdoğan çok yardım etti"Almanya, Rus dronu tehditlerine çare arıyor! Münih Havalimanı'ndaki kriz sonrası acil durum - DünyaAlmanya, Rus dronu tehditlerine çare arıyor! Münih Havalimanı'ndaki kriz sonrası acil durumGürcistan'da seçimler öncesi sokaklar karıştı! Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girmeye çalıştı - DünyaGürcistan'da seçimler öncesi sokaklar karıştı!
Sonraki Haber Yükleniyor...