Elon Musk'ın 'boykot edin' çağrısı işe yaradı! Netflix'te son 6 ayın en sert düşüşü

Tesla CEO’su ve dünyanın en zengin adamlarından biri olan Elon Musk’ın, kullanıcıları Netflix aboneliklerini iptal etmeye çağırmasının ardından şirketin hisseleri haftayı yüzde 5 düşüşle kapatmaya yöneldi.

BOYKOT ÇAĞRISI SONRASI SON 6 AYIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Yahoo Finance'dan edinilen bilgilere göre, Hafta içinde en düşük seviyelerinde Netflix hisseleri, Nisan ayından bu yana görülen en sert haftalık kaybı yaşarken, sonrasında bir miktar toparlandı.

Buna rağmen hisse, son bir haftada yüzde 2 yükseliş kaydeden genel piyasanın ve Amazon ile Meta gibi büyük teknoloji şirketlerinin gerisinde kaldı.

ÇOCUKLARINIZIN SAĞLIĞI İÇİN NETFLIX'İ İPTAL EDİN

Musk, 227 milyon takipçisine yaptığı paylaşımlarda Netflix’i çocuklara yönelik içeriklerde “transgender mesajı dayatmakla” suçlayarak, “Çocuklarınızın sağlığı için Netflix’i iptal edin” çağrısında bulundu. Netflix, konuya ilişkin yorum yapmadı.

Şirket, üçüncü çeyrek sonuçlarını bu ayın sonunda açıklamaya hazırlanıyor. Netflix, artık abone sayılarını çeyrek bazında paylaşmadığından, muhtemel bir boykotun kısa vadeli etkilerinin ölçülmesi zor görünüyor.

Netflix son bilançosunda Wall Street beklentilerini aşmış ve 2025 yılı gelir hedefini 44,8-45,2 milyar dolar aralığına yükseltmişti.

Şirket, reklam gelirlerinin gelecek yıl iki katına çıkarak 3 milyar dolara ulaşmasını beklerken; “Wednesday”, “Stranger Things” ve “Squid Game” gibi yapımların yeni sezonlarının yanı sıra canlı spor yayınlarının da büyümeyi destekleyeceğini öngörüyor.

Analistlerin büyük bölümü Netflix’e ilişkin iyimserliğini koruyor. Oppenheimer analisti Jason Helfstein, hissede “Outperform” notunu ve 1.425 dolarlık hedef fiyatını teyit ederek, yıllık bazda yüzde 20 artan izlenme süreleri ve canlı spor programlarının yanı sıra orijinal içeriklerin güçlü performansına dikkat çekti.

Netflix’in üçüncü çeyrek sonuçlarını 21 Ekim’de açıklaması bekleniyor.