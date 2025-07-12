İrlanda’dan 84 bin avro hibe: Vatandaşlık şartı yok, adadaki boş evini yenileyene destek

İrlanda, nüfusu azalan adalarını yeniden canlandırmak için kesenin ağzını açtı. Vatandaşlık şartı aranmadan verilen 84 bin avroluk hibe, adalardaki boş evleri yenileyip taşınmak isteyen herkese açık.

İrlanda hükümeti, ülkenin 6 açık deniz adasından birine taşınmak ve eski bir mülkü yenilemek isteyenlere 84 bin Avro'ya kadar hibe vereceğini açıkladı.

HERKESE AÇIK BAŞVURU: İRLANDA VATANDAŞI OLMA ŞARTI YOK

İrlanda Konut, Yerel Yönetim ve Miras Departmanı'nın yürüttüğü programa herkes başvurabiliyor. "İrlanda vatandaşı olmanız gerekmiyor" ifadesiyle duyurulan girişim, ülkenin Aran Adaları, Clare Adası, Dursey, Inishturk, Inishbofin ve Bere adalarındaki terk edilmiş veya boş mülkleri hedef alıyor.

84 BİN AVRO'YA KADAR DESTEK

"Boş Mülk Yenileme Hibesi" kapsamında, boş bir mülkün yenilenmesi için 60 bin Avro, metruk bir mülk olması durumunda ise toplamda 84 bin Avro'ya kadar destek sağlanıyor. İrlanda hükümeti, bu adalarda altyapıyı ve konut stoğunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

YENİLEME ŞARTI: TATİL EVİ OLMAYACAK

Yetkililer, "Bu hibe tatil evi veya kısa süreli kiralamalar için kullanılamaz" açıklamasını yaptı. Destekten yararlanmak isteyenlerin mülkü yenileyip içinde yaşamaları ya da uzun dönem kiraya vermeleri gerekiyor. Yenilenen mülkün en az 10 yıl boyunca bu amaçla kullanılması şart koşuluyor. Hibeyi alanların ilk 5 yıl içinde mülkü satması halinde, ödenen miktarın geri alınacağı da bildirildi.

23 ADA VE BİNLERCE BOŞ EV

Toplamda programa uygun 23 yerleşimli ada bulunuyor. 2016 sayımına göre bu adaların toplam nüfusu yalnızca 2.734. Program, özellikle 2007’den önce inşa edilmiş ve en az iki yıldır boş ya da metruk durumdaki evleri hedef alıyor.

ONLARCA BAŞVURU ONAYLANDI

İrlanda Konut, Yerel Yönetim ve Miras Departmanı'ndan yapılan açıklamada, "Mart 2025 sonu itibarıyla, Vacant Property Refurbishment Grant kapsamında adalardan toplam 35 başvuru alındı, 22'si onaylandı" bilgisi paylaşıldı.