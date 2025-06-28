Genç Türk girişimci İrlanda’yı salladı: Projesi yılın en iyi 10 girişiminden biri oldu

İrlanda’da yaşayan genç Türk girişimci Rozi Mengüloğul’un yapay zeka destekli dijital sağlık platformu Calmo Kids, ülkenin en iyi 10 girişimi arasında yer aldı.

İrlanda’da yaşayan genç Türk girişimci Rozi Mengüloğul, çocukların ruh sağlığına odaklanan yapay zeka destekli dijital sağlık platformu Calmo Kids ile büyük bir başarıya imza attı. Proje, ülkenin “Silikon Vadisi” olarak bilinen Guinness Girişimcilik Merkezi’nin yılın en iyi 10 girişiminden biri seçildi.

Calmo Kids, İrlanda’da sadece en iyi 10 projeye verilen Furthr Foundry programına dahil edilerek yatırım desteği almaya hak kazandı.

ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞI İÇİN YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ

Çocuk psikoloğu Rozi Mengüloğul, 5-12 yaş aralığındaki çocukların duygusal dayanıklılığını artırmayı ve erken aşamada ruh sağlığı desteği sunmayı amaçlayan Calmo Kids’i psikoloji disiplini ile yapay zekayı bir araya getirerek geliştirdi.

Mengüloğul, Avrupa ve İrlanda’da çocukların ruh sağlığı hizmetlerine erişimde yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek “Pek çok çocuk yıllarca bekleme listesinde kalıyor. Yapay zeka ve ruh sağlığı alanındaki yüksek lisansım bu fikri daha hızlı ve çözüm odaklı bir hizmet sunmam için ilham oldu” dedi.

"BİR TÜRK OLARAK GURUR KAYNAĞI"

Başarısını anlatan Rozi Mengüloğul, projesinin İrlanda girişimcilik ekosisteminde yer bulmasının önemini vurguladı:

"Bir Türk olarak bu ekosistemde Calmo Kids’in yer bulması benim için gurur kaynağı. Türkiye’den gelen insanların farklı ülkelerde böyle fırsatlar elde etmesi bizim temsil edilebilirliğimiz açısından çok önemli."

Calmo Kids’in ilk başvuru aşamasından itibaren Guinness Enterprise tarafından desteklendiğini ve Furthr Foundry programına kabul edildiğini belirten Mengüloğul, yapay zeka destekli, oyunlaştırılmış ruh sağlığı desteğine olan ihtiyacı fark ederek bu alanda öncü olmayı hedeflediğini söyledi.

HEDEF: DÜNYA PAZARI

Başarılı girişimci, öncelikli hedefinin İrlanda pazarında sağlam bir yer edinmek olduğunu, ancak uzun vadede İngiltere, Avrupa, Türkiye, Amerika ve Avustralya gibi büyük pazarlara açılmak istediğini de dile getirdi.

Mengüloğul ayrıca yatırımcı görüşmelerinin sürdüğünü ve projenin erken aşamada olmasına rağmen ilgi gördüğünü ifade etti.

FURTHR FOUNDRY PROGRAMI NEDİR?

Guinness Girişimcilik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Furthr Foundry Programı, her yıl sadece en iyi 10 girişimi seçerek özel yatırım ve mentorluk desteği sağlıyor. İrlanda’nın en büyük şirketlerinden biri olan Guinness tarafından desteklenen bu merkez, ülkenin teknoloji ve girişimcilik ekosisteminin kalbi olarak kabul ediliyor.