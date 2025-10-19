Türkiye devreye girdi! Afganistan ve Pakistan ateşkeste anlaştı

Günlerdir süren kanlı çatışmaların ardından Katar, Afganistan ve Pakistan’ın acil ateşkes kararı aldığını açıkladı. İki ülke, onlarca kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin yaralandığı kriz sonrası ilk kez aynı masada buluştu.

DOHA'DA TARİHİ GÖRÜŞME: TÜRKİYE DE ARABULUCUYDU

Katar Dışişleri Bakanlığı, Pazar günü yaptığı açıklamada Afganistan ve Pakistan heyetlerinin Doha’da bir araya geldiğini duyurdu. Taraflar, kalıcı barış ve istikrarı sağlamak için ortak mekanizmalar oluşturma ve takip görüşmeleri yapma konusunda uzlaştı.

Görüşmelere Katar’ın yanı sıra Türkiye de arabulucu olarak katıldı.

BİR HAFTADA ONLARCA ÖLÜ, YÜZLERCE YARALI

Bir haftadan uzun süren sınır çatışmalarında iki taraftan da onlarca asker ve sivil hayatını kaybetti. Afganistan’ın doğusundaki Paktika vilayetinde düzenlenen Pakistan hava saldırısında ölenlerin cenazeleri binlerce kişi tarafından toprağa verildi.

PAKİSTAN: SALDIRILAR TERÖRE CEVAPTI

Pakistanlı yetkililer, hava operasyonlarının “Afganistan’dan kaynaklanan sınır ötesi terörizmi sona erdirmeye” yönelik olduğunu iletti:

"Saldırılar militan Hafiz Gul Bahadur grubunun saklandığı bölgelere yapıldı ve bunun, bir gün önce Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde gerçekleştirilen intihar saldırısına cevap niteliğinde."

AFGANİSTAN: KADIN VE ÇOCUKLAR DA ÖLDÜ

Afgan yetkililer ise saldırılarda kadınlar, çocuklar ve yerel kriket oyuncularının da hayatını kaybettiğini açıkladı. Olay, Afganistan Kriket Federasyonu’nun Pakistan’daki maçları boykot etmesine yol açtı.

Cumartesi günü Paktika’da binlerce kişi cenaze namazında bir araya geldi.

TALİBAN SÖZCÜSÜ: EGEMENLİK İHLALİ

Taliban hükümeti sözcüsü Zabihullah Mujahid, Pakistan güçlerini “Afganistan’ın egemenliğini ihlal etmekle” suçladı. Mujahid, bu tür eylemlerin “çatışmayı uzatmaya yönelik kasıtlı girişimler” olduğunu söyledi.

SINIR KRİZİ DERİNLEŞİYOR

İki ülke, 2.611 kilometrelik Durand Hattı boyunca ortak bir sınırı paylaşıyor. Ancak Afganistan, bu hattı hiçbir zaman resmen tanımadı.

Pakistan ise artan militan faaliyetlerle mücadele ederken 1,4 milyon Afgan mülteciyi sınır dışı etmeye devam ediyor.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir, Khyber Pakhtunkhwa’daki Askeri Akademi’de yaptığı konuşmada Taliban’a seslendi: