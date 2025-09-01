İsmail Küçükkaya neden yok? Yeni Bir Sabah programında yer almadı

Hafta içi sabahları Yeni Bir Sabah programıyla ekrana gelen "İsmail Küçükkaya neden yok" araştırılıyor. Tecrübeli sunucunun Yeni Bir Sabah programından veya Halk TV'den ayrılıp ayrılmadığı gündeme geldi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA NEDEN YOK?

Hal TV'de hafta içi her gün sabah kuşağında Yeni Bir Sabah programını sunan İsmail Küçükkaya'nın 1 Eylül Pazartesi itibarıyla programa başlaması bekleniyordu. Ancak Küçükkaya yerine Ekrem Açıkel'in programı sunduğu görüldü. Daha önce Gözde Şeker'in de sunuculuğunu üstlendiği programda Küçükkaya'nın olmama nedeniyle alakalı henüz açıklama yapılmadı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HALK TV'DEN AYRILDI MI?

İsmail Küçükkaya’nın Halk TV’den ayrıldığına dair söylentiler, 1 Eylül Pazartesi günü ekranda olmaması sonrası başladı. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Küçükkaya, 2022 yılında FOX TV’den Halk TV’ye transfer olmuş ve Yeni Bir Sabah programıyla sabah kuşağında izleyiciyle buluşmaya başlamıştı.

Şu an için ayrılıkla ilgili resmi bir açıklama bulunmazken ara verdikten sonra programa geri döneceği düşünülüyor.