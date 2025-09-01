MasterChef'te kim elendi? 31 Ağustos Pazar MasterChef Türkiye elenen isim belli oldu
31 Ağustos Pazar akşamı MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı merak ediliyor. Kıyasıya mücadele eden 7 isimden 3'ü ilk turda çıkarken ikinci turda Cansu, Hilal, Çağlar ve Mert yarıştı. Mehmet, Somer ve Danilo Şef'in seçimleriyle 31 Ağustos MasterChef'te elenen isim netleşti.
TV8'in yakından takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen yarışmacı belli oldu. Pazartesi günü kaptanlık oyununun ardından her hafta pazar günü potaya giren adaylar eleme oyunu oynuyor. İşte, 31 Ağustos MasterChef'te elenen isim...
MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİMLER ELEME POTASINDA?
25-31 Ağustos haftası MasterChef Türkiye'de eleme potasına giren adaylar şöyleydi:
Gizem
Cansu
İrem
Mert
Çağlar
Sümeyye
Hilal
MASTERCHEF KİM ELENDİ 31 AĞUSTOS?
Mehmet, Somer ve Danilo Şef ilk turda potadaki yarışmacılardan kuşkonmazla bir tarif hazırlamalarını istedi. En iyi tabağı hazırlayan Sümeyye, İrem ve Gizem potadan çıkarak bir hafta daha yarışmada kalmayı garantiledi.
Geriye kalan Cansu, Hilal, Çağlar ve Mert son turda mücadele etmek için kolları sıvadı.
Bu tur da en başarısız tabağı yaparak 31 Ağustos Pazar günü MasterChef'te elenen isim Hilal oldu.