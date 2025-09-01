Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > MasterChef'te kim elendi? 31 Ağustos Pazar MasterChef Türkiye elenen isim belli oldu

MasterChef'te kim elendi? 31 Ağustos Pazar MasterChef Türkiye elenen isim belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MasterChef&#039;te kim elendi? 31 Ağustos Pazar MasterChef Türkiye elenen isim belli oldu
MasterChef Türkiye, Eleme, Hilal, Cansu, Çağlar, Mert, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Ağustos Pazar akşamı MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı merak ediliyor. Kıyasıya mücadele eden 7 isimden 3'ü ilk turda çıkarken ikinci turda Cansu, Hilal, Çağlar ve Mert yarıştı. Mehmet, Somer ve Danilo Şef'in seçimleriyle 31 Ağustos MasterChef'te elenen isim netleşti.

TV8'in yakından takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen yarışmacı belli oldu. Pazartesi günü kaptanlık oyununun ardından her hafta pazar günü potaya giren adaylar eleme oyunu oynuyor. İşte, 31 Ağustos MasterChef'te elenen isim...

MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİMLER ELEME POTASINDA?

25-31 Ağustos haftası MasterChef Türkiye'de eleme potasına giren adaylar şöyleydi:

Gizem

Cansu

İrem

Mert

Çağlar

Sümeyye

Hilal 

MasterChef'te kim elendi? 31 Ağustos Pazar MasterChef Türkiye elenen isim belli oldu - 1. Resim

MASTERCHEF KİM ELENDİ 31 AĞUSTOS?

Mehmet, Somer ve Danilo Şef ilk turda potadaki yarışmacılardan kuşkonmazla bir tarif hazırlamalarını istedi. En iyi tabağı hazırlayan Sümeyye, İrem ve Gizem potadan çıkarak bir hafta daha yarışmada kalmayı garantiledi. 

Geriye kalan Cansu, Hilal, Çağlar ve Mert son turda mücadele etmek için kolları sıvadı. 

Bu tur da en başarısız tabağı yaparak 31 Ağustos Pazar günü MasterChef'te elenen isim Hilal oldu. 

MasterChef'te kim elendi? 31 Ağustos Pazar MasterChef Türkiye elenen isim belli oldu - 2. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Meteoroloji İstanbul için saat verdi, il il uyardı! Çok kuvvetli geliyorKalbi 31 dakika durdu, NASA’nın Mars teknolojisiyle hayata döndü!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugün okul var mı, 1 Eylül'de ders olacak mı? Okulların açılma tarihi gündemde! - HaberlerBugün okul var mı, 1 Eylül'de ders olacak mı? Okulların açılma tarihi gündemde!12 Dev Adam yine parkede! Türkiye - Estonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerTürkiye - Estonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?Afganistan'daki depremde kaç kişi öldü? İşte son depremin bilançosu, yüzlerce can kaybı... - HaberlerAfganistan'daki depremde kaç kişi öldü? İşte son depremin bilançosu, yüzlerce can kaybı...Büyüme rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - HaberlerBüyüme rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?Denizli'deki orman yangını söndürüldü mü? Buldan yangın son dakika gelişmesi... - HaberlerDenizli'deki orman yangını söndürüldü mü? Buldan yangın son dakika gelişmesi...Furkan Dölek kimdir, ABD'deki işi ne, bulundu mu? Babası konuştu, herkes endişeli... - HaberlerFurkan Dölek kimdir, ABD'deki işi ne, bulundu mu? Babası konuştu, herkes endişeli...
Sonraki Haber Yükleniyor...