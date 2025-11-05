Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balıkesir sallanmaya devam ediyor! AFAD gece yarısı duyurdu, işte veriler

Son dakika deprem haberi yine Balıkesir'den geldi. Sındırgı merkezli sarsıntılar aralıksız sürüyor. Son depremlerin şiddeti, saati, derinliği gibi detaylar AFAD son depremler listesinde yer alıyor...

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Bursa, Manisa başta olmak üzere birçok ilde hissedilmişti. Sismik hareketliliğin devam ettiği bölgede şiddetli sarsıntılar sürüyor. Bölge halkı gece yarısı yine sallandı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı... 

BALIKESİR SALLANIYOR

Balıkesir Sındırgı'da ki artçılar aralıksız sürüyor. Son olarak saat  03:04 sularında 3,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Derinliği 7 kilometre olarak kayda geçen sarsıntı kuvvetli hissedildi. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. AFAD ve Kandilli son depremleri internet sitesi üzerinden paylaştı. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Balıkesir, İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

