Elite World Hotels & Resorts 5 yılda 40 otel açıp 5 bin kişiye iş verecek

ÖNDER ÇELİK İSTANBUL - Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, “2023’te 8 otelle başladığımız yolculuğumuzda, 2025 yılı itibarıyla yaptığımız 14 yeni otel anlaşmasıyla önemli bir ivme yakaladık. Bu otellerden 4’ünün açılışını gerçekleştirdik. Böylece faaliyette olan ve projesi devam eden otellerimizle birlikte 17 farklı şehirde 30 otele, 5 bin yatak kapasitesine ulaşmış durumdayız” dedi.

Elite World Hotels & Resorts CEO’su Orkun Petekçi de, “Anadolu’daki varlığımızı güçlendiriyoruz. 2025’te odağımıza aldığımız Avrupa şehirlerinin yanı sıra yeni coğrafyalara da markamızı taşıyoruz. Hedefimiz 2030’da Türkiye’de global markaların da dâhil olduğu pazarda ilk 5’e girmek” diye konuştu.

Petekçi, yeni açılacak otellerle birlikte hâlihazırda 3 bin olan istihdamlarını 2030’da 8 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Elite World Hotels & Resorts İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mahmut Sürmen ise, Anadolu’nun turizm değeri yüksek şehirlerinde büyümeyi stratejilerinin merkezine aldıklarını ifade etti. Fildişi Sahili ve Hollanda’daki otellerini 2026’da açacak olan zincirin hedefinde İngiltere, Almanya ve Belçika da var. Grup, bunun yanı sıra Çimkent’teki yeni oteli ile Kazakistan pazarına giriş yapıyor.