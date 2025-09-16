Shane Larkin, Milli Takım'ı bıraktı! "Teşekkürler Türkiye, benim için onurdu"

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, 7 yıl süren macerasının ardından Türk Milli Takımı’na veda etti. 32 yaşındaki oyuncu, kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

EuroBasket 2025'te ikinci olan kadroda yer alan Shane Larkin, şu ifadeleri kullandı:

"7 yıl önce, Türkiye’ye hiçbir beklentim olmadan gelmiştim. Sevdiğim oyunu oynamam için gittiğim sıradaki bir duraktı. 7 yıl sonra, burası benim ikinci evim oldu. Beni kabul etmeniz ve desteklemeniz sözlerle anlatılamayacak bir anlama sahip. Tüm ülkeden gördüğümüz sevgi ve destek, ana hedefimiz olan altın madalyadan çok daha değerli. Kardeşlerim haline gelen takım arkadaşlarıma, koçlarımıza, yöneticilere ve bu macerada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Göğsümdeki Türkiye yazısıyla sahaya çıkmak benim için onurdu. Sonsuza dek sizden biri olacağım ve sizi kalbimin en derinliklerinden seviyorum. Teşekkürler Türkiye."