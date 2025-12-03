Anadolu Ajansı
Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda kalan maçların hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda 4 Aralık Perşembe günü oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Özetle
Kaydet
Spor 52 dk önce
Merkez Hakem Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu maçlarını yönetecek hakemleri belirledi.
- 13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK: Berkay Erdemir
- 13.30 Boluspor-Kahta 02: Muhammet Ali Metoğlu
- 13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor: İlker Yasin Avcı
- 15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967: Alpaslan Şen
- 18.00 Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor: Yiğit Arslan
- 20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor: Burak Demirkıran
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda yarın yapılacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK: Berkay Erdemir
13.30 Boluspor-Kahta 02: Muhammet Ali Metoğlu
13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor: İlker Yasin Avcı
15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967: Alpaslan Şen
18.00 Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor: Yiğit Arslan
20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor: Burak Demirkıran
Bizi Takip Edin
YORUMLAR