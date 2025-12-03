Türkiye’nin enerji güvenliğinde yeni bir dönem resmen başladı. Dünya LNG Zirvesi’nde BOTAŞ’ın hem Alman enerji şirketi SEFE hem de İtalyan ENI ile imzaladığı 10 yıllık iki büyük anlaşma, Türkiye’nin doğal gaz arzını uzun vadede garanti altına aldı. Rus gazının devreden çıkmasıyla büyük bir boşluk yaşayan Almanya’nın Türkiye ile yaptığı işbirliği Berlin’de enerji tartışmalarını yeniden alevlendirirken, İtalya’nın da aynı gün 5 milyar metreküplük uzun dönemli LNG anlaşmasına imza atması, Avrupa’nın enerji rotasında Türkiye’nin merkezi rolünü pekiştirdi. Genişleyen depolama kapasitesi ve güçlü LNG altyapısıyla Ankara, yalnızca bölgenin değil, Avrupa’nın önümüzdeki 10 yılına yön veren yeni enerji üssü haline geliyor.

Dünya LNG Zirvesi bu yıl ilk kez İstanbul’da düzenlendi. Açılışta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar son bir yıl içinde imzalanan anlaşmalarla Türkiye’nin uzun dönemli gaz kontratlarının 155 milyar metreküpün üzerine çıktığını ve 60 milyar metreküplük tüketimiyle ülkenin artık Avrupa’nın dördüncü büyük gaz piyasası haline geldiğini aktardı.

Türkiye’nin yalnızca tüketimde değil, küresel enerji aramalarında da yeni bir döneme girdiğini belirten Bayraktar, Pakistan’da üç deniz, iki kara sahasında petrol ve gaz aramalarına başlanacağını, Libya, Irak ve Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetlerinde de yeni projelerin gündemde olduğunu söyledi.

Zirve sonrası ise BOTAŞ’ın Alman SEFE ve İtalyan ENI ile 10 yıllık kritik LNG anlaşmalarına imza atması, Türkiye’nin enerji çeşitliliğini ve stratejik gücünü daha da pekiştirdi.

Türkiye 10 yıl doğalgaz sorunu yaşamayacak: Almanya ve İtalya imzayı attı!

BOTAŞ ALMAN ŞİRKETİ İLE ANLAŞTI

Bayraktar, zirve kapsamında BOTAŞ ile Alman enerji şirketi SEFE arasında 2028’den itibaren 10 kış dönemi boyunca toplam 6 milyar metreküp LNG tedarikini içeren uzun vadeli anlaşmanın imzalandığını duyurdu:

"Anlaşma arz güvenliğimizi ve kaynak çeşitliliğimizi tahkim ederken enerji ortaklığını stratejik bir boyuta taşıyor"

Aynı gün BOTAŞ, İtalyan ENI ile de yılda 5 milyar metreküplük ikinci büyük anlaşmayı yaptı. Böylece Türkiye, sadece zirvede 11 milyar metreküplük yeni LNG tedariki için el sıkıştı.

"İTALYA İLE 5 MİLYAR METREKÜP..."

BOTAŞ, İtalyan enerji şirketi ENI ile de işbirliğine gitti. Taraflar, 2028 yılından itibaren 10 yıl boyunca toplam 5 milyar metreküplük LNG tedarikini içeren uzun vadeli anlaşmayı imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmayı duyurduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“BOTAŞ ile İtalyan enerji şirketi ENI arasında, 2028 yılından itibaren 10 yıl boyunca toplam 5 milyar metreküplük LNG tedarikini kapsayan uzun vadeli bir anlaşmaya imza attık. Bu anlaşma, kış döneminde artan talebimizin planlı ve öngörülebilir şartlarda karşılanmasını sağlarken, kaynak çeşitliliğimize ve BOTAŞ’ın ticari kabiliyetlerinin gelişimine de önemli bir katkı sunacak.”

AVRUPA’YA AÇIK DAVET! "LNG’Yİ GETİRİP TÜRKİYE’DE DEPOLAYABİLİRSİNİZ"

Avrupa, LNG kargolarını Türkiye’ye getirerek depolama ve yeniden gazlaştırma tesislerinden doğrudan yararlanabilecek. AB’nin 2027’ye kadar Rus gazına uygulayacağı tam yasak sonrasında oluşacak arz açığı için bu seçenek öne çıkıyor. Türkiye hâlihazırda Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Yunanistan’a boru hattıyla; Kuzey Makedonya ve Sırbistan’a ise LNG kamyonlarıyla gaz tedarik ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa ülkerine seslendi:

“Avrupa ülkelerinin yeniden gazlaştırma terminallerimiz aracılığıyla LNG satın alması için harika bir alternatif oluşturduk. LNG kargolarını getirip altyapımızı kullanabilirsiniz.”

Türkiye’nin genişleyen depolama kapasitesine ve yüksek gazlaştırma altyapısına vurgu yapan Bayraktar, kısa ve uzun vadeli işbirliklerine kapıların tamamen açık olduğunu söyledi.

“TÜRK YOLU” ENERJİ STRATEJİSİ

Bayraktar, Türkiye’nin “Türk Yolu” adını verdiği enerji stratejisini anlatarak, ülkenin yenilenebilir enerji kapasitesinde Avrupa’da 5’inci, dünyada 11’inci sırada olduğunu hatırlattı.

2053 net sıfır hedefi, Akkuyu NGS’nin 2026’da ilk elektriği üretmesi, Sinop ve Trakya’da planlanan 8 yeni reaktör ve 5 bin megavatlık SMR hamlesi Türkiye’nin enerji politikasında yeni bir dönemi işaret ediyor.

DOĞAL GAZDA İSE TABLO DAHA GÜÇLÜ

Tüketim 60 milyar m³’e ulaştı, Sakarya Gaz Sahası 4 milyon haneye gaz sağlıyor, 2028’de bu rakamın dört katına çıkması hedefleniyor.

Türkiye ayrıca ilk kez Türkmenistan’dan gaz getirdi, Iğdır–Nahçıvan ve Kilis–Suriye bağlantılarını devreye aldı, SOCAR ve Katar’la birlikte Suriye’ye gaz sevkiyatına başladı.

SİLİVRİ VE TUZ GÖLÜ KAPASİTESİ BÜYÜYOR

Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesi hızla artırılıyor. Tuz Gölü’nün kapasitesi 2030’da 8,5 milyar m³ seviyesine çıkacak, Silivri’nin kapasitesi 2028’de 6 milyar m³ olacak. Hedef, yıllık gaz tüketiminin yüzde 20–25’ini depolayabilecek bir altyapı.

