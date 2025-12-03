Mersin'de bir kişi önce aynı binada oturan anne ile oğlunu öldürdü ardından da taksiyle geldiği tekel bayinin işletmecisini ücretsiz alkollü içki vermediği için kurşun yağmuruna tuttu. Kısa süre içinde 3 kişiyi öldüren şahıs, gasbetmeye çalıştığı takside, polis tarafından bacağından vurularak yakalandı.

Mersin'de yolcu olarak bindiği taksiyle Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki büfeye giden 25 yaşındaki Mustafa T. ücretsiz içki vermediği gerekçesiyle işletmeci Ahmet Turgut'u tabancayla öldürdü.

POLİS EKİPLERİ SARDI, VURULARAK YAKALANDI

Dışarıda bekleyen taksi sürücüsü, silah sesini duyunca araçtan inip koşarak kaçmaya çalıştı. Aracı gasbedip uzaklaşmak isteyen Mustafa T'nin etrafı, bölgeden geçen polis ekiplerince sarıldı. Ekiplere direnmesi üzerine vurularak durdurulan zanlı, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayın gerçekleştiği büfenin önü.

OLAYDAN ÖNCE ANNE VE OĞLUNU DA ÖLDÜRMÜŞ

Zanlının, olaydan önce merkez Akdeniz ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanda oturan üst komşusu Remziye (50) ve oğlu Mazlum Kaya'yı (26) da aynı silahla öldürüp büfeye geldiği belirlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Olayın gerçekleştiği büfenin önü.

VALİLİK: ZANLI BACAĞINDAN VURULDU

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ihbar üzerine polis ekiplerinin büfe işletmesine ivedi şekilde intikal ettiği belirtildi. Olayın anlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Direnmesi üzerine yerinde ve etkin müdahaleyle bacağından vurularak etkisiz hale getirilen şahıs, suç aleti tabancayla yakalanmış olup konuyla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

ÖLENLERİN YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Olay yerlerinde yapılan inceleme sonrasında ölenlerin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen ölenlerin yakınları fenalık geçirdi.

Ölenlerin yakınları

Haberle İlgili Daha Fazlası