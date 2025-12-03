Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneler her Perşembe 20.00'de ekrana geliyordu. Ancak sezon finalinin ardından yeni bölümlerinin neden yayınlanmadığı merak konusu oldu. Dizinin final yaptığına dair iddialar ortaya atılsa da yeni gelişmeler paylaşıldı.

Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazal Ergüçlü, Kubilay Aka gibi isimlerin paylaştığı İnci Taneleri dizisinin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor.

Cihan karakterini oynayan Kubilay Aka dizinin akıbetine ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı. Peki, "İnci Taneleri yeni sezon ne zaman, başlamasına kaç gün kaldı?" İşte tüm ayrıntılar...

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kubilay Aka, İnci Taneleri dizisinin final yapmadığını yakın zamanda başlayacağını duyurdu. Henüz yayın tarihi belli değildir. Ancak Ocak ayı gibi İnci Taneleri'nin yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarına gelmesi bekleniyor.

İNCİ TANELERİ'NİN BAŞLAMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Kanal D ekranında yayınlanan İnci Taneleri her hafta Perşembe günü izleyici karşısına geçiyordu. Sezon finalinin ardından Kanal D, uzun süredir yerine yeni bir dizi koymadı. Bu durum kısa süre içinde İnci Taneleri'nin ekranlara geri döneceğine işaret etti.

İnci Tanelerinin başlamasına kaç gün kaldığı bilinmemektedir. Yayın tarihi hakkında açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

