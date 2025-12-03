Orman Genel Müdürlüğünün 496 sözleşmeli personel alımı için başvurular devam ederken adaylar süreçle ilgili tarihleri araştırıyor. Başvuruların ne zaman biteceği ve sonuçların hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor.

OGM tarafından yayımlanan personel alımı ilanı sonrası yüzlerce aday e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini sürdürürken başvuruların bitiş tarihi ve sonuçların açıklanacağı gün araştırma konusu oldu. Büro personeli, mühendis, avukat, şoför-operatör ve temizlik personeli gibi çok sayıda pozisyon için yapılacak alım, KPSS puan sıralamasıyla gerçekleştirilecek.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Orman Genel Müdürlüğünün 496 sözleşmeli personel alımı için başvurular henüz sona ermedi. Başvurular 20 Kasım’da başlamıştı ve süreç e-Devlet üzerinden devam ediyor. Adayların, belirtilen nitelikleri taşıdıkları takdirde online sistem üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurular 4 Aralık tarihine kadar devam edecek.

OGM tarafından yapılan açıklamada başvuruların yalnızca dijital olarak kabul edildiği ve şahsen, posta ya da dilekçe yoluyla yapılan başvuruların geçerli sayılmayacağı bildirildi. Bu nedenle tüm adayların başvuru bitiş saatine kadar işlemlerini çevrim içi olarak tamamlamaları bekleniyor.

OGM personel alımı başvuruları bitti mi, ne zaman açıklanacak? İşte başvuru ekranı!

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI!

Başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden Orman Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım modülü aracılığıyla yapılıyor. Adaylar, e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabiliyor. Başvuru ekranına https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden de erişilebiliyor.

Süreç 4 Aralık 2025 gecesi saat 23:59’da sona erecek ve bu tarihten sonra sistem başvuru kabul etmeyecek. Son gün yoğunluk yaşanmaması için başvuruların erken tamamlanması öneriliyor.

OGM personel alımı başvuruları bitti mi, ne zaman açıklanacak? İşte başvuru ekranı!

OGM PERSONEL BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

OGM personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Başvuruların tamamlanmasının ardından yapılacak değerlendirme süreci sonucunda sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Kurumun resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden duyurular paylaşılacak.

Değerlendirme işlemleri KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yapılacağı için sonuçların açıklanması başvuru yoğunluğuna bağlı olarak birkaç hafta sürebilir. Adayların bu süreçte OGM açıklamalarını düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası