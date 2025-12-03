Aralık ayı enflasyon verileri Kasım enflasyon oranının açıklanması ile merak konusu haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her yıl olduğu gibi 2025 yılının Aralık ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini Ocak ayında açıklayacak.

TÜİK verilerine göre, kasım ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış gösterirken, yıllık bazda enflasyon yüzde 31,07 olarak kaydedildi. Peki, Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

ARALIK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın başında bir önceki aya ait enflasyon verilerini açıklıyor. 2025 yılı Aralık ayı enflasyonu da yine aynı şekilde Ocak 2026’nın ilk haftasında kamuoyu ile paylaşılacak.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında Aralık enflasyonunun 3 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00’da TÜİK’in internet sitesinde açıklanması bekleniyor.

2025 YILLIK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aralık ayı enflasyonu ile birlikte 2025 yılı yıllık enflasyon oranı da netlik kazanacak. Yıllık oran hem maaş ve kira artışlarında hem de ekonomik planlamalarda önemli bir referans olarak kullanılacak.

2025 KASIM AYI ENFLASYONU NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan Kasım 2025 enflasyon rakamları, yıllık bazda yüzde 31,07 seviyesinde gerçekleşti. Aylık artış ise yüzde 0,87 oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) kasım ayında yüzde 0,84 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 27,23 olarak kaydedildi.

Kasım enflasyonu, son 48 ayın en düşük seviyesine işaret ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gıda fiyatlarının normalleştiğini ve aylık enflasyondaki ılımlı seyrin Aralık ayında da sürmesini beklediklerini açıkladı. Kasım verileri ayrıca Aralık ayında uygulanacak kira artış oranını da belirledi. Kira artışı yüzde 35,91 olarak hesaplandı.

