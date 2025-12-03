2026 FIFA Dünya Kupası’na katılacak 48 takımdan 42'si belli oldu. Turnuvayı garantileyen ve katılması muhtemel takımlardan isimlerin yer aldığı "Dünya Kupası’nın en iyi 100 futbolcusu" listesinde, A Milli Takım’dan bir futbolcu bulunuyor.

2026 Dünya Kupasının en iyi 100 futbolcusu: A Milli Takımdan tek isim var Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na şu ana kadar 42 takım katılmayı garantiledi. Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın da mücadele edeceği Mart 2026'daki play-off turunun ardından kalan 6 takım da netleşecek.

A Milli Takım, Mart 2026'da play-off mücadelesi verecek 'DÜNYA KUPASI'NIN EN İYİ 100 OYUNCUSU' LİSTESİ The Athletic, Dünya Kupası tarihinde ilk defa 48 takımla düzenlenecek organizasyon öncesi turnuvaya katılmayı garantileyen ve katılması muhtemel ülkelerin futbolcularının yer aldığı bir liste paylaştı. "Dünya Kupası'nın en iyi 100 futbolcusu" listesindeki isimler dikkat çekti.

Arda Güler ARDA GÜLER DE LİSTEDE Söz konusu listenin; güncel performans, kariyerindeki başarılar, milli takım için önemi ve piyasa değeri gibi kriterle göre hazırlandığına dikkat çekildi. A Milli Takım'ın 20 yaşındaki yıldızı Arda Güler, listede 30'uncu sırada yer aldı.

Genç yıldız, Real Madrid'de göğsümüzü kabartıyor "ALONSO İLE KENDİNİ GÖSTERDİ" Real Madrid forması giyen Arda Güler için yapılan değerlendirmede, "İnce bir pas veya gösterişli bir hareketle yüzünüzü güldürebilen oyunculardan biri olan Arda Güler, Real Madrid'de sabırlı olmak zorunda kaldı ancak bu sezon yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde kendini gösterdi. Türkiye, UEFA play-off'larını geçerse, Dünya Kupası'nda harika bir katkı sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.

Kylian Mbappe Listenin ilk 10 sırasında yer alan futbolcular şöyle: 1. Kylian Mbappe - Fransa 2. Erling Haaland - Norveç 3. Lamine Yamal - İspanya 4. Harry Kane - İngiltere 5. Pedri - İspanya

Jude Bellingham 6. Jude Bellingham - İngiltere 7. Vinicius Junior - Brezilya 8. Lionel Messi - Arjantin 9. Kevin De Bruyne - Belçika 10. Gianluigi Donnarumma - İtalya

Editör:GÖKHAN KARATAŞ

