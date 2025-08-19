Kamu ihalelerine 'yerli malı' kriteri! Tüm bakanlıklara genelge gitti

HABER MERKEZİ / ANKARA - Kamu İhale Kurumu tarafından tüm bakanlıkların ilgili birimlerine kamu ihalelerine ilişkin dokümanlar hazırlanırken dikkate edilecek hususlar konusunda bir genelge gönderdi. Genelgede, Kamu İhale Kanunu’nun ihalelerde ‘Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyeceği’ şeklindeki hükmü hatırlatıldı.

Bu kapsamda, kalite ve standardın belirlenmesi amacıyla eş değer nitelikte diğer belgelerin kabul edilmemesi sonucunu ortaya çıkarak şekilde yalnızca belli bir ülke/kuruluşa dair onay/belgenin istenmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca verimliliği ve fonksiyonelliği sağlaması gereken teknik kriterlerin, belirli bir ürünü tarif edecek veya sübjektif şekilde belirlenmemesi istendi.

TARAFSIZLIK VURGUSU

Kamu İhale Kanunu’nda yer alan, ihale görevlilerinin cezai sorumluluklarına da dikkat çekildi. Kanundaki ‘ihaledeki ilgililerin görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının tespiti hâlinde, haklarında ceza hükümlerinin uygulanacağına’ yönelik hükmü hatırlatıldı. Bu kapsamda, ihale konusu işin kontrolü, takibi, denetimi gibi gerekçelerle görevlilerin masraflarının ya da servis, ulaşım, gezi, seyahat, sempozyum, kongre, organizasyon ve haberleşme gibi adlar altında alım konusuyla doğrudan bağlantılı olmayan giderlerin yükleniciler tarafından karşılanmasına yönelik düzenleme yapılmayacak. Bu tip ihtiyaçlar olursa, bu ihtiyacın karşılanması ihale sözleşmesi kapsamında değil idarenin tabi olduğu ilgili diğer mevzuat çerçevesinde karşılanacak. Yine, ihale dokümanları hazırlanırken, yerli malı teklif edilmesini ya da kullanılmasını engelleyen veya doğrudan yabancı menşeli teklif edilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmeyecek.