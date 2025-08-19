Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kamu ihalelerine 'yerli malı' kriteri! Tüm bakanlıklara genelge gitti

Kamu ihalelerine 'yerli malı' kriteri! Tüm bakanlıklara genelge gitti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kamu ihalelerine &#039;yerli malı&#039; kriteri! Tüm bakanlıklara genelge gitti
Yerli Malı, Şeffaflık, Etik, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kamu alımlarında şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin artırılmasının yanı sıra, yerli malı kullanımının yükseltilmesi, ihale personelinin etik ilkelere bağlı kalması ve tarafsızlığının korunması konusunda tüm kamu kurumları uyarıldı.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Kamu İhale Kurumu tarafından tüm bakanlıkların ilgili birimlerine kamu ihalelerine ilişkin dokümanlar hazırlanırken dikkate edilecek hususlar konusunda bir genelge gönderdi. Genelgede, Kamu İhale Kanunu’nun ihalelerde ‘Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyeceği’ şeklindeki hükmü hatırlatıldı.

Bu kapsamda, kalite ve standardın belirlenmesi amacıyla eş değer nitelikte diğer belgelerin kabul edilmemesi sonucunu ortaya çıkarak şekilde yalnızca belli bir ülke/kuruluşa dair onay/belgenin istenmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca verimliliği ve fonksiyonelliği sağlaması gereken teknik kriterlerin, belirli bir ürünü tarif edecek veya sübjektif şekilde belirlenmemesi istendi.

TARAFSIZLIK VURGUSU

Kamu İhale Kanunu’nda yer alan, ihale görevlilerinin cezai sorumluluklarına da dikkat çekildi. Kanundaki ‘ihaledeki ilgililerin görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının tespiti hâlinde, haklarında ceza hükümlerinin uygulanacağına’ yönelik hükmü hatırlatıldı.  Bu kapsamda, ihale konusu işin kontrolü, takibi, denetimi gibi gerekçelerle görevlilerin masraflarının ya da servis, ulaşım, gezi, seyahat, sempozyum, kongre, organizasyon ve haberleşme gibi adlar altında alım konusuyla doğrudan bağlantılı olmayan giderlerin yükleniciler tarafından karşılanmasına yönelik düzenleme yapılmayacak. Bu tip ihtiyaçlar olursa, bu ihtiyacın karşılanması ihale sözleşmesi kapsamında değil idarenin tabi olduğu ilgili diğer mevzuat çerçevesinde karşılanacak. Yine, ihale dokümanları hazırlanırken, yerli malı teklif edilmesini ya da kullanılmasını engelleyen veya doğrudan yabancı menşeli teklif edilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmeyecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

“Beyazlatma” kremleri yoğun bakımlık ediyor! İnternetten almayın
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
BİST 100, haftaya yükselişle başladı! İşte yabancının en çok aldığı ve sattığı hisseler - Ekonomiİşte yabancının en çok aldığı ve sattığı hisselerÖnce olumsuz karşılandı, şimdi kilosu 250 TL'den yok satıyor! 600 kiloya yakın hasat bekleniyor - EkonomiKilosu 250 TL'den yok satıyor!Memur için son zam teklifi belli oldu! Hükümet kararını verdi, sendika kararı kabul etmedi - EkonomiMemur zammı için yeni teklif belli olduÖyle bir şey ektiler ki şehirden giden döndü! Çevre illerden göç eden bile var - EkonomiÖyle bir şey ektiler ki şehirden giden döndü!Bakan Bolat güzel haberi bu sözlerle verdi: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz - Ekonomi"41 kere maşallah diyeceğiz"Dört kuşaktır bu işten vazgeçmediler! Yurt dışından bile sipariş alıyorlar: Herkesin yapabileceği bir meslek değil - EkonomiYurt dışından bile sipariş yağıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...