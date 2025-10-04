Borsa bu hafta %-2,62 geriledi! İşte en çok yükselen ve düşen 5 hisse

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hareketli bir hafta geride kaldı. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %-2,62 düşüş yaşadı ve 10.858 puandan kapanış yaptı. Hafta içerisinde en yüksek 11.259 puanı test eden endeks, gelen ekonomik verilerin de etkisiyle yönünü aşağı çevirerek, önemli destek seviyelerin altına çekildi. Bu hafta piyasayı etkileyen verilere bakıldığında ise eylül enflasyon verileri öne çıkıyor.

ENFLASYON YÜKSEK GELDİ

Tüketici enflasyonu eylülde aylık %3,23 olarak gerçekleşti ve %2,5 civarında şekillenen beklentilerin üzerinde geldi. Böylece yıllık enflasyon 0,3 puan artışla %33,29’a yükseldi. Eylülde özellikle eğitim, gıda ve ulaştırma fiyatlarında yüksek artışlar dikkat çekti.

Gelen verilerin ardından piyasaların tepkisine bakıldığında, sadece cuma günü BİST 100 endeksi %-2,02 değer kaybetti. Böylece endeks, kritik olarak gösterilen 11.000 seviyesinin de altına dönüş yaptı.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Bu hafta BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında ise en çok yükselen hisseler şöyle sıralandı:

-GENIL: 197,10 TL (%12,24)

-ECILC: 92,40 TL (%11,12)

-CWENE: 25,06 TL (%11,08)

-HALKB: 28,82 TL (%7,70)

-BIMAS: 563,50 TL (%7,13)

Yine BİST 100 kapsamında en çok düşen hisseler de şunlar oldu:

-DSTKF: 567,00 TL (%-31,11)

-ENERY: 8,80 TL (%-15,63)

-SASA: 3,34 TL (%-15,23)

-KONTR: 32,60 TL (%-11,41)

-TUKAS: 2,60 TL (%-10,96)

TCMB NE YAPACAK?

Bu arada piyasalarda TÜFE verisinin ardından yapılan değerlendirmelerin özünde; Merkez Bankasının faiz indirimlerine daha düşük adımlarla devam edeceği ve yıl sonunda enflasyonun tahminlerin üzerinde gerçekleşebileceği görüşleri öne çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası son olarak eylül ayında politika faizini yüzde 43’ten yüzde 40,50 seviyesine indirmişti. Akbank tarafından paylaşılan bir raporda bundan sonraki süreçte faiz indirimlerinin 100-150 baz puan gibi adımlarla devam edebileceği öngörüldü.

ABD’DE HÜKÜMET KAPANDI

Bu hafta küresel piyasalara ise “ABD’de hükümet kapanması” damga vurdu. Ülkede 1 Ekim-30 Eylül dönemini kapsayan mali yıla ilişkin bütçe onaylanmadı ve hükümet harcama yetkisini kaybetti. Böylece hükümet kapandı. Ülkedeki hayati kamu hizmetleri dışında birçok faaliyet geçici olarak durduruldu. İlk etapta yaklaşık 800 bin çalışanın ücretsiz izne çıkarıldığı belirtildi.

ALTIN VE PETROLE ETKİLERİ

“Kapanma” sebebiyle geçen hafta ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, eylül ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamı açıklanmadı. FED için önemli olan bu verilere dair son durumun görülememesi sebebiyle, altın fiyatları, belirsizlikten destek bularak 3.897 dolar ile tüm zamanların zirvesine tırmandı.

Öte yandan ABD’de ücretsiz izinler sebebiyle ekonomik aktivite ve talepte düşüş beklentisi ise petrol fiyatlarını son 4 ayın düşük seviyelerine getirdi. Brent petrol geçen hafta %-6,45 geriledi ve 64,35 dolardan kapanış yaptı.