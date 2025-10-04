Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Meteoroloji'den il il hafta sonu uyarısı! İstanbul dahil birçok kentte etkili olacak

Meteoroloji'den il il hafta sonu uyarısı! İstanbul dahil birçok kentte etkili olacak

- Güncelleme:
Meteoroloji&#039;den il il hafta sonu uyarısı! İstanbul dahil birçok kentte etkili olacak
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ekim ayının ilk günlerinde yurt genelinde mevsim normallerine inen sıcaklıklar, birçok kentte sağanağı da beraberinde getirdi. İstanbul dahil birçok ilde dünden bu yana süren yağış, bugün de devam edecek. Meteoroloji 4-5 Ekim 2025 hava durumu tahminlerini il il paylaştı, hafta sonu planı yapanları yakından ilgilendiren detaylar belli oldu. İşte son durum...

Meteoroloji 4 Ekim 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı. Sıcaklıkların mevsim normallerine indiği günlerde birçok kentte sağanak etkili olacak. Özellikle yurdun batısında görülecek olan yağışlara Ege'nin güneyinde gök gürültüsü de eşlik edecek. İstanbul dahil birçok kenti uyaran Meteoroloji, il il detayları paylaştı. İşte günün tahminleri...

BİRÇOK KENTTE SAĞANAK VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Manisa, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısı ve Burdur'un doğusunun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek.

Meteoroloji'den il il hafta sonu uyarısı! İstanbul dahil birçok kentte etkili olacak - 1. Resim

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Bilecik hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den il il hafta sonu uyarısı! İstanbul dahil birçok kentte etkili olacak - 2. Resim

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 23°C
Çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısı kısa süreli yerel sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelini (Sinop hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Az bulutlu

RİZE °C, 28°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Az bulutlu

KARS °C, 22°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu

VAN °C, 27°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 30°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu

