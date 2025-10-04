Meteoroloji'den il il hafta sonu uyarısı! İstanbul dahil birçok kentte etkili olacak
Ekim ayının ilk günlerinde yurt genelinde mevsim normallerine inen sıcaklıklar, birçok kentte sağanağı da beraberinde getirdi. İstanbul dahil birçok ilde dünden bu yana süren yağış, bugün de devam edecek. Meteoroloji 4-5 Ekim 2025 hava durumu tahminlerini il il paylaştı, hafta sonu planı yapanları yakından ilgilendiren detaylar belli oldu. İşte son durum...
Meteoroloji 4 Ekim 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı. Sıcaklıkların mevsim normallerine indiği günlerde birçok kentte sağanak etkili olacak. Özellikle yurdun batısında görülecek olan yağışlara Ege'nin güneyinde gök gürültüsü de eşlik edecek. İstanbul dahil birçok kenti uyaran Meteoroloji, il il detayları paylaştı. İşte günün tahminleri...
BİRÇOK KENTTE SAĞANAK VAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Manisa, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısı ve Burdur'un doğusunun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Bilecik hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 23°C
Çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 33°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısı kısa süreli yerel sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelini (Sinop hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Az bulutlu
RİZE °C, 28°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Az bulutlu
KARS °C, 22°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu
VAN °C, 27°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 30°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu