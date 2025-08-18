BİST 100, haftaya yükselişle başladı! İşte yabancının en çok aldığı ve sattığı hisseler

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda yeni haftanın ilk işlem günü geride kaldı. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugünkü işlemlerde %0,54 primle 10.929 puandan kapanış yaptı.

Bankacılık endeksinde %1 civarında düşüş dikkat çekerken, Sınai endeks %1,1 prim yaptı.

Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede; “10.902 seviyesinin üzerinde yaşanabilecek hareketlerde, 11.252 seviyesini tekrar hedefliyor olacağız.” denildi.

TEMMUZ AYI YABANCI İŞLEMLERİ

Bu arada yabancı yatırımcıların temmuz ayı işlemeleri açıklandı. Yabancılar borsada geçen ay net 891 milyon 287 bin dolarlık net alım gerçekleştirdiler. Yabancıların temmuzda en çok aldığı hisseler ve yaklaşık olarak alım tutarları şöyle:

Aselsan ( ASELS ): 97,477 milyon dolar

): 97,477 milyon dolar Sabancı Holding ( SAHOL ): 96,684 milyon dolar

): 96,684 milyon dolar Emlak Konut GYO ( EKGYO ): 77,771 milyon dolar

): 77,771 milyon dolar Yapı Kredi Bankası ( YKBNK ): 76,358 milyon dolar

): 76,358 milyon dolar Tüpraş (TUPRS): 73,104 milyon dolar

Yabancıların temmuzda en çok sattığı hisseler ve yaklaşık olarak satım tutarları ise şöyle:

Türk Telekom ( TTKOM ): -29,579 milyon dolar

): -29,579 milyon dolar Enka İnşaat ( ENKAI ): -21,347 milyon dolar

): -21,347 milyon dolar Doğuş Otomotiv ( DOAS ): -8,919 milyon dolar

): -8,919 milyon dolar Pegasus Hava Yolları ( PGSUS ): -7,974 milyon dolar

): -7,974 milyon dolar Arçelik (ARCLK): -6,880 milyon dolar

‘OTOMOTİV’DEN POZİTİF SİNYAL

Piyasalarda günün önemli gelişmelerine bakıldığında; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15 yıldır ihracatta lider konumda olan otomotiv sektöründe geçen yıl 37,2 milyar dolar ihracat yapıldığını belirterek, "Bu yıl 40 milyar doları aşacağız ve inşallah 41'i söylemek nasip olacak. Otomotiv ihracatına da 41 kere maşallah diyeceğiz. Bu yılın 7 ayında otomotiv ihracatımız yüzde 14 arttı, bu tempoyu koruyabilirsek ortalama 41'i rahatlıkla bulacağız." dedi.

İlgili Haber Bakan Bolat güzel haberi bu sözlerle verdi: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz

DIŞ BORÇ AZALIYOR

Öte yandan diğer gelişmelere bakıldığında;

Kısa vadeli dış borç stoku 2. çeyrekte, önceki çeyreğe göre %0,3 oranında azalarak 168,20 milyar dolar oldu.

Konut fiyatlarında aylık artış, temmuzda %0,9 ile son 1 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Hazine, tahvil ihalesiyle yaklaşık 28,1 milyar lira borçlandı. 7 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin dönemsel faizi %22,14 oldu

TRUMP-ZELENSKİY ZİRVESİ

Küresel piyasalarda ise bu akşam TSİ 20:15’te gerçekleşecek, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki ikili görüşme bekleniyor. Trump, Zelenskiy'e, Kırım'dan ve NATO'ya girmekten vazgeçmesi çağrısı yaparak, bu iki konunun gündemde olmadığını belirtti.

PİYASALARDA SON RAKAMLAR

Küresel piyasalarda TİS 18:00 itibarıyla fiyatlamalara bakıldığında;