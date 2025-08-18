Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beyaz Saray Avrupalı liderlerle doldu! Trump, Hamas'ı hedef aldı

Beyaz Saray Avrupalı liderlerle doldu! Trump, Hamas'ı hedef aldı

Güncelleme:
Beyaz Saray Avrupalı liderlerle doldu! Trump, Hamas&#039;ı hedef aldı
Avrupa'nın liderleri Ukrayna lideri Zelenskiy’yi Trump’tan “korumak” için Washington’a akın ederken, ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından hem Hamas’a hem de Avrupa liderlerine sert mesajlar verdi. “Hiç bu kadar çok Avrupalı lider aynı anda Beyaz Saray’da bulunmamıştı” diyen Trump, Hamas’a yönelik çıkışıyla da tansiyonu yükseltti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray’da yapılacak kritik görüşme öncesinde sosyal medya hesabından Hamas ve Avrupalı liderler hakkında açıklamalarda bulundu.

"Beyaz Saray’da önemli bir gün yaşandığını" söyleyen Trump, aynı anda bu kadar çok Avrupalı liderin ilk kez Washington’da bulunduğunu belirtti. Amerika için “büyük bir onur” olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Avrupalı liderlerle doldu! Trump: Böyle bir gün yaşanmadı!” - 1. Resim

Trump paylaşımında, “Beyaz Saray’da büyük bir gün. Daha önce hiç bu kadar çok Avrupa lideri aynı anda burada bulunmamıştı. Amerika için büyük bir onur!!! Bakalım sonuçlar ne olacak???” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Avrupalı liderlerle doldu! Trump: Böyle bir gün yaşanmadı!” - 2. Resim

Öte yandan Trump mesajında, ““Geriye kalan rehinelerin dönüşünü ancak Hamas’la yüzleşilip yok edildiğinde göreceğiz!!! Bu ne kadar erken gerçekleşirse, başarı şansı o kadar artar. Unutmayın, yüzlerce rehinenin serbest bırakılması için müzakere eden ve onları İsrail’e (ve Amerika’ya!) getiren bendim. Sadece 6 ay içinde 6 savaşı bitiren bendim. İran’ın nükleer tesislerini YOK EDEN bendim. Kazanmak için oynayın ya da hiç oynamayın! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy şu dakikalarda ABD'de Trump'ın özel elçisi Kellogg ile bir görüşme yapıyor
Zelenskiy şu dakikalarda ABD'de Trump'ın özel elçisi Kellogg ile bir görüşme yapıyor

'EMPERYALİST' ŞAKASI DOLAŞIMA DÜŞTÜ

Alaska Anchorage’de düzenlenen uluslararası zirvenin kulislerinde yaşanan diyaloglar da sosyal medyada gündem oldu. Görüşmelerin başlamasını beklerken ABD’li senatör Marco Rubio, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un kıyafetini övdü ve “Gömleğini beğendim” dedi.

Buna esprili bir şekilde cevap veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “İma mı bu? Sana verir!” sözleriyle salonda gülüşmelere neden oldu.

Lavrov, daha önce üzerinde “SSCB” yazılı bir kazakla göründüğünü hatırlatarak bu yorumların oradan kaynaklandığını söyledi. Putin ise bu kez ABD Dışişleri Bakanı’na dönerek Lavrov’u işaret etti ve alaycı bir şekilde “Emperyalist” ifadesini kullandı.

Kaynak: Dış Haberler

