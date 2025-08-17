Dünya liderleri Beyaz Saray yolunda! Zelenskiy’yi Trump’tan korumak için Washington’a gidiyorlar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Pazartesi günü Beyaz Saray’da yapılacak kritik temaslar için Washington’a dönerken, Avrupa sahaya iniyor. Trump ile Putin arasında Alaska’da gerçekleşen zirvede Ukrayna dışarıda bırakılırken, Trump’ın "Artık sorumluluk Zelenskiy’de" açıklaması Avrupa başkentlerinde diplomatik alarma neden oldu.

Brüksel’de başlayan diplomatik hareketlilik hızla bir dayanışma gösterisine dönüştü. Avrupa’nın liderleri, Zelenskiy’yi Oval Ofis’te yalnız bırakmamak için Washington’a gidiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Finlandiya Devlet Başkanı Alexander Stubb, Zelenskiy’ye eşlik etmek üzere harekete geçti.

TRUMP-PUTİN HATTI SONRASI ZELENSKİY'YE DİPLOMATİK DESTEK

Trump ile Putin arasında Alaska’daki Elmendorf-Richardson Üssü’nde gerçekleşen kritik zirvenin ardından gözler Zelenskiy’nin ABD ziyaretine çevrildi. Şubat ayındaki son ziyarette Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance’in alenen Zelenskiy’yi azarlaması hala hafızalardayken, bu kez Avrupa liderleri duruma müdahil oluyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Finlandiya Devlet Başkanı Alexander Stubb gibi isimlerin, Zelenskiy’ye eşlik edeceği bildirildi. Liderlerin amacı net: Trump’ın, Ukrayna’yı ilgilendiren barış görüşmelerinde tek başına karar almasını engellemek.

PUTİN'DEN SERT MESAJ: PERDE ARKASI OYUNLARA KALKIŞMAYIN

Trump ile yaptığı görüşmeler sonrası açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska’da yaptığı basın toplantısında Avrupa ve Ukrayna’ya dolaylı bir gözdağı verdi. Putin, "Bu ilerlemeyi bozacak perde arkası entrikalar savaş sürecini uzatır" dedi. Trump ise Fox News’a verdiği röportajda "Bu işi halletmek artık Zelenskiy’ye bağlı" diyerek sorumluluğu Kiev’e bıraktı.

AVRUPA BASTIRIYOR: ZELENSKİY'YE DİPLOMATİK KALKAN

Trump’ın net bir ateşkes taahhüdü vermemesi, Brüksel’de hayal kırıklığına neden oldu. Avrupa ülkeleri, ABD Başkanı’nın barış sürecini Putin lehine yönlendirmesinden endişeli. Macron ve von der Leyen’in Washington temaslarında “adil ve kalıcı bir barış” çağrısı yapacağı, Merz’in ise Ukrayna için güvenlik garantilerini ön plana çıkaracağı iletildi.

DONBAS FORMÜLÜ: PUTİN TOPRAK İSTİYOR, KİEV REDDEDİYOR

AFP’ye konuşan bir diplomatik kaynak, Trump’ın görüşmelerde Putin’in Donetsk ve Lugansk bölgelerinin fiilen Rusya’ya bırakılması yönündeki teklifini desteklediğini söyledi. Karşılığında Rusya, Karadeniz kıyısındaki Herson ve Zaporizhzhia’daki saldırıları durduracak. Ancak Ukrayna bu teklifi kesin bir dille reddetti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Moskova, saldırıları durdurmaya bile istekli değilse, barış içinde yaşama iradesinden çok uzaktır” ifadelerini kullandı.

ŞUBAT'TAKİ FİYASKO TEKRAR ETMEYECEK

Hatırlanacağı üzere Zelenskiy’nin son Oval Ofis ziyareti, Trump’ın "yeterince minnettarlık göstermediniz" çıkışı ve protokol krizleriyle gölgelenmişti. Avrupa başkentleri bu kez aynı senaryonun tekrarlanmasını önlemek için seferber oldu.

Finlandiya Devlet Başkanı Stubb’ın, Trump’ın "favori Avrupalı lideri" olarak süreci yumuşatması beklenirken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin de Washington’a gitme ihtimali gündemde.