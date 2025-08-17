Avrupa’dan Zelenskiy’ye “koruma kalkanı”: Trump görüşmesine ağır toplar dahil oluyor

Politico’nun aktardığına göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Pazartesi günü Washington’da yapacağı kritik görüşmede yalnız olmayabilir.

Avrupa, Trump–Putin hattındaki gelişmelerin ardından Zelenskiy’nin elini güçlendirmek için Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’ı yanında göndermeyi planlıyor.

Bild’in haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya’dan CDU lideri Friedrich Merz veya İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Washington’da Zelenskiy’ye eşlik edebilecek isimler arasında değerlendiriliyor.

The Conversation liderlerin girişimine ilişkin, “Avrupa’nın Kiev’i yalnız bırakmamak için ağır toplarını devreye sokması” olarak değerlendirme paylaştı.

AVRUPA'NIN KAYGISI: TRUMP-PUTİN YAKINLIĞI

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 15 Ağustos’ta Alaska Anchorage Üssü’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i sıcak şekilde karşılaması, Avrupa’da endişeleri artırdı. Avrupalı diplomatlara göre bu yakınlaşma, Zelenskiy’nin aynı dostane muameleyi görmemesi riskini gündeme taşıdı.

Trump’ın Putin ile görüşmesinden somut bir ilerleme çıkmaması Brüksel’i kısmen rahatlatsa da, Trump’ın Moskova’nın toprak taleplerine “fazla yakın” bir dil kullanması Avrupa’da alarm zillerini çaldı.

OVAL OFİS İÇİN STRATEJİ

Stubb’ın rolü: Trump’ın “favori Avrupalı muhataplarından” biri sayılan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’ın, muhtemel bir gerilimi yatıştırması ve ABD başkanını Avrupa’yı sürece dahil etmeye ikna etmesi bekleniyor.

Macron & Starmer hattı: Pazar günü Macron ve Starmer, “istekliler koalisyonu” liderleriyle telekonferans yaparak Ukrayna’ya askeri ve mali desteğin sürdürüleceğini teyit edecek.

NATO faktörü: Trump ile yakın bağ kuran NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin de Washington’a gitme ihtimali konuşuluyor.

ZELENSKİY İÇİN İNCE DİPLOMASİ

Şubat ayında Zelenskiy’nin Oval Ofis ziyareti Trump’ın sert uyarıları ve protokol gerginlikleri nedeniyle “fiyasko”ya dönmüştü. Avrupalı başkentler bu kez aynı tuzağın tekrarlanmaması için harekete geçmiş durumda.

AB Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü’nden Giuseppe Spatafora’ya göre, Avrupalılar bu süreci mümkün olduğunca etkilemeye çalışıyor: