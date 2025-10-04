Etiket başka, kasa başka! Marketlerin yeni taktiği vatandaşı bezdirdi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın markette yakaladığı etiketle kasa arasındaki fiyat farkı vatandaşların gündeminde. Market çalışanının itirafı niteliğinde olan "Farkı fark ederlerse ödüyoruz aksi durumda kalıyor" açıklamasının ardından gözler yeniden marketlere çevrildi.

Sosyal medyada şikâyet yağdıran binlerce vatandaş marketlerin bunu normalleştirdiğini belirtiyor.

ARTIK HER ÜRÜNDE OLUYOR

Kasa-etiket oyunu sadece gıdada değil; tekstilden elektroniğe, ayakkabıdan kozmetiğe kadar birçok mağazada yaşanır hale geldi. Mağazalar etiketle vatandaşa "Gel-gel" yapıyor ancak ürünün fiyatını kasada farklı çıkartıyor. Vatandaş ise durumdan dertli.

KANUNA AYKIRI

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54/2 maddesine göre bir ürünün etiket, tarife veya fiyat listelerinde belirtilen fiyatı ile kasa fiyatı arasında bir fark olması durumunda, tüketici lehine olan fiyat geçerli. Yani kasada daha yüksek bir fiyat çıkarsa, tüketici etikette belirtilen daha düşük fiyatı ödemeye hak kazanıyor ancak birçok mağaza artık bu kanunu ihlal etmekte bir sakınca görmüyor.

FARK ÜÇ KATA KADAR ÇIKIYOR

Sabah'ın haberine göre; şikayet platformlarına belgeleriyle aktarılan kasa-etiket farkı, sorunun boyutlarını gözler önüne seriyor. Örneğin; bir market kağıt havlunun etiket fiyatını 150 TL olarak belirtirken aynı ürünü kasadan 200 TL olarak tahsil ediyor. Vatandaşın aktardığı bilgilere göre, "Mağazaya geri dönerek konuyu yetkililere ilettim. Ancak mağaza görevlileri, ortada açıkça bulunan fiyatlandırma hatasına rağmen yalnızca 1 adet ürün için farkı iade edebileceklerini söylediler" diyor.

Elazığ'da bir vatandaş ise üç harfli bir indirim marketinde etikette kilogramı 10 TL olan bir kavuna markette 34.90 TL ödediğini yani üç katından fazla ödeme alındığını belgeleriyle aktarıyor. Vatandaş, "Aradaki farkın nedenini sorduğumda kasa sorumlusu yoğunluktan dolayı etiketi değiştiremediklerini söyledi ve herhangi bir çözüm sunulmadı" diyor.

PAZARLAMA TAKTİĞİNE DÖNÜŞTÜ

Zincir market çalışanları ise durumu farklı yorumluyor. "Bu, marketlerin artık bir pazarlama unsuru oldu. Kasada müşteri çekmek ve gel gel yapmak için düşük fiyat yazılıyor" diyen çalışan, ancak o fiyatın barkotta farklı olduğunu aktarıyor. Çalışan, "Kanuna göre eğer müşteri fark ederse fiyat farkı iade ediyoruz. Ancak özellikle toplu alış verişlerde müşteri bunları tek tek incelemediği için ürün satılıyor" diyor.

TOPLU ALIŞVERİŞLERE DİKKAT

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, gıda marketlerinde özellikle toplu alışverişlerde ürünlerdeki fiyat farkının gözden kaçabildiğini vurguladı. Ağaoğlu, "Toplu alışverişler de dahil fişinizi alın ürünlerin fiyatlarını inceleyin. Eğer fark görürseniz gidin markete önce etiketteki fiyatın fotoğrafını çekin sonrasında fişinizi gösterin. Market kanunen tüketici lehine olan fiyatı uygulamak zorunda" dedi.

Buna itiraz eden marketleri tüketici hakem heyetlerine şikâyet etmeleri yönünde uyaran Ağaoğlu, "Maalesef son dönemde kasa-etiket arasında ciddi fark oluşmaya başladı. Eskiden marketler daha çekingendi ancak son dönemde bir pazarlama taktiğine dönüştü. Tüketiciyi kandırarak gel-gel yapıyorlar. Burada iş tüketiciye düşüyor. Daha uyanık olmalı, farkı gördüğünde ise Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere hemen her yere şikayet etmeli" ifadelerini kullandı.