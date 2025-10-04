Beslenme ruh sağlığı için de önemli! Depresyona karşı Akdeniz diyeti

ZİYNETİ KOCABIYIK - Psikiyatri uzmanı Dr. Günay Hajiyeva, “Modern hayat tarzı ve hazır gıdaların tetiklediği kronik inflamasyon, depresyon dâhil pek çok hastalığın görünmez risk faktörü. Bu tabloyu dengeleyecek doğal bir yol olarak bilim dünyası Akdeniz diyetini işaret ediyor” dedi.

Bilimsel araştırmaların, Akdeniz diyetinin depresyon riskini yüzde 30 oranında azalttığını gösterdiğini aktaran Dr. Hajiyeva, zeytinyağı, balık, kuru yemiş ve sebze-meyvelerin iltihabı önleyen ve beyin dostu etkileri sayesinde depresyona karşı koruyucu bir kalkan oluşturduğunu kaydetti.