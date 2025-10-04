Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AFAD duyurdu! Kütahya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya Simav'da 4,1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

AFAD, saat 06.49'da merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Sarsıntının derinliği 10 kilometre olarak açıklandı.

Depremi hisseden vatandaşlar da sosyal medyada yaşadıkları korkuyu dile getirdi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise Kütahya Simav'daki depremin büyüklüğünün 4,2 olduğunu açıkladı.

