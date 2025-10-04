AFAD duyurdu! Kütahya'da korkutan deprem
Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya Simav'da 4,1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
AFAD, saat 06.49'da merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Sarsıntının derinliği 10 kilometre olarak açıklandı.
Depremi hisseden vatandaşlar da sosyal medyada yaşadıkları korkuyu dile getirdi.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi ise Kütahya Simav'daki depremin büyüklüğünün 4,2 olduğunu açıkladı.
