ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'ın sahibi Trump Media & Technology Group, kripto para piyasasında yaşanan sert satış baskısı nedeniyle büyük değer kaybı yaşadı. Şirket, Bitcoin'deki hızlı gerilemeyle birlikte 400 milyon doları aşkın zarara uğradı.

BITCOIN VARLIKLARINDA YÜZDE 30'DAN FAZLA KAYIP

TMTG'nin son finansal raporuna göre şirket, eylül ayı sonunda 11 bin 542'den fazla Bitcoin tutuyordu. Yaz döneminde toplam değeri yaklaşık 1,37 milyar dolar olan bu varlıklar, piyasanın son haftalardaki düşüşüyle birlikte 950 milyon doların biraz üzerine indi ve böylece yüzde 30'dan fazla değer kaybetti.

BITCOIN ZİRVEDEN SERT DÜŞTÜ

En yüksek hacimli kripto para olan Bitcoin, son günlerde sert satışlarla aşağı yönlü hareket etti. Fiyat, cuma günü 82 bin 70 dolar seviyesine kadar geriledi. Ekim ayında 126 bin 198 dolarla tüm zamanların zirvesine ulaşan Bitcoin, şu an itibarıyla bu seviyenin yüzde 33,6 altında bulunuyor.

TMTG HİSSELERİ DİBE VURDU

Kripto çöküşünden etkilenen sadece Bitcoin varlıkları olmadı. TMTG'nin borsada işlem gören hisseleri de sert düştü. Şirketin hisseleri bu hafta 10 dolar seviyesine kadar düşerek tüm zamanların en düşük seviyesini gördü. Hisse fiyatı yıl başından bu yana yüzde 70, ekim sonundan bu yana ise yüzde 35 değer kaybetmiş durumda. Mart 2024'te halka arz sonrası 10 milyar dolar üzerinde değerlemeye ulaşan şirketin piyasa değeri bugün 2,9 milyar dolara geriledi.

'BITCOIN HAZİNESİ' STRATEJİSİ TERS TEPTİ

Truth Social'ın yanı sıra finans ve ticaret alanında da faaliyet gösteren TMTG, geçtiğimiz yıl 'Bitcoin Hazinesi' adını verdiği agresif bir yatırım stratejisi başlatmıştı. CEO Devin Nunes, temmuz ayında şirketin 2 milyar dolarlık Bitcoin aldığını doğrulayarak bunun finansal özgürlük sağladığını söylemişti. Şirketin Bitcoin varlıklarının yaklaşık 500 milyon dolarlık kısmı, dönüştürülebilir tahviller için teminat olarak gösteriliyor. TMTG, eylül sonunda açıkladığı sonuçlarda, kripto piyasasındaki sert düşüşler başlamadan önce bile 54,8 milyon dolar net zarar bildirmişti.

CRONOS VARLIKLARI DA ERİDİ

Şirket ayrıca yaklaşık 146 milyon dolarlık Cronos (CRO) varlığına da sahip olduğunu duyurmuştu. Ancak Cronos'un değeri de eylül sonundan bu yana neredeyse yarı yarıya düşerek TMTG'nin kayıplarını daha da derinleştirdi.

