Ay başında Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kasım ayında havaların sıcak geçeceğine dair tahminleri paylaşmıştı. Bundan tam 30 yıl önce kar yolları kapatmış, fırtınadan minareler yıkılmıştı.

Kasım ayında yaşanan pastırma sıcakları beklenenden uzun sürdü. Ekim ayının sonu ve Kasım ayının ilk haftalarında yaşanan pastırma sıcakları geçse de hava sıcaklıkları pek çok kişi şaşırttı.

Uzmanlar hafta sonu sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini ancak 4 ile 8 derece civarında ani bir düşüş yaşanacağını belirtti.

Ancak arşivlere baktığımızda 22 Kasım tarihinin kar ve fırtına dolu günler olduğu görülüyor.

"KAR BASTIRDI"

Bundan tam 30 yıl önce kar bastırmış, fırtınadan minare yıkılmıştı.

O günler 22 Kasım 1995 tarihli Türkiye gazetesinde şöyle anlatılıyor:

Soğuk hava ve kar yağışı yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinde şiddetli tipi yüzünden köy yolları kapanırken, Ankara’da dün yağan kar özellikle şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Yağış dolayısıyla Çankaya, Gaziosmanpaşa, Yıldız, Dikmen, Şentepe, Keçiören, Hüseyingazi ve Tuzluçayır’da sokaklar ve ana arterlerde trafik tıkandı.

22 Kasım 1995 tarihinde Türkiye'de hava durumu

"ÇANAKKALE’DE FIRTINA"

Gökçeada ve çevresinde hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına, deniz trafiğini etkiledi. Fırtına yüzünden Gökçeada–Çanakkale feribot seferleri iptal edildi. Kar yağışı dolayısıyla Çanakkale–İstanbul karayolunun Korudağ mevkiinde buzlanma olduğu ve çok sayıda aracın yolda kaldığı bildirildi.

"FIRTINA MİNARE YIKTI"

"İstanbul'da dün etkili olan sürekli yağmur ve şiddetli fırtına, Kocasinan'daki Üçevler Camii'nin minaresini yerle bir etti. Minarenin cami üzerine devrilmesi sonucu, enkaz altında kalan bir oto tamircisi ağır yaralandı. Vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan Selami Kaya (35) isimli işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve bir süre müşahede altında bulundurulacağı bildirildi.

"KAR YOLLARI KAPATTI"

Ertesi gün şiddeti artan kar yağışı ve fırtına yurdun dört bir tarafına yayılmıştı.

23 Kasım tarihli haberimizde özetlenen manzara şöyleydi:

"Kar yağışı ve fırtına, yurtta hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Çatak-Bahçesaray karayolu ile Çanakkale, Konya, Adana ve Bursa'da çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Uludağ'da kar kalınlığı 64 santime ulaştı. Kahramanmaraş'ta bir ilkokul öğrencisi sel sularına kapılarak kayboldu."

"SELE KAPILAN ÖĞRENCİ KAYBOLDU"

"Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Çokhak kasabasında, şiddetli yağış sonucu suyu yükselen bir dereden geçmek isteyen ilkokul öğrencisi 11 yaşındaki Halis Demirdöğen, sel sularına kapılarak kayboldu. Demirdöğen, tüm aramalara rağmen bulunamadı."

"ALIŞILMIŞ GÖRÜNTÜ"

"Özellikle sabah ve akşam saatlerinde şehir trafiğinin felç olmasına neden olan fırtına ile birlikte aniden bastıran yağış, caddelerde su birikintilerine yol açtı. Trafiğin geçit vermemesi yüzünden gidecekleri yerlere ulaşamayan vatandaşlar, duraklarda büyük kalabalıklar oluşturdular."

23 Kasım 1995 tarihinde Türkiye'de hava durumu

ALİ TÜFEKÇİ

