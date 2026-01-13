Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili konuştu. Sheinbaum, kartellere karşı ABD askerlerinin Meksika’da operasyon düzenlemesine karşı olduklarını vurgulayarak, işbirliğinin ancak egemenliğe saygı çerçevesinde sürebileceğini söyledi. Sheinbaum Trump'ın kendisine Venezuella konusundaki tutumunu sorduğunu da söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'ya yönelik askeri müdahale tehditlerinde bulunmuş, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise "Gerekirse Trump ile konuşuruz" demişti. İki lider arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Ulusal Saray’daki günlük basın toplantısında gündemi değerlendiren Sheinbaum, Trump ile yaptığı telefon görüşmesine değindi.

ABD'NİN ASKERİ OPERASYONU GÜNDEMDE YOK

Sheinbaum, görüşmede Trump’ın ABD askerlerinin Meksika’da kartellere yönelik operasyon düzenleme olasılığına ilişkin sorusuna, "Hayır, bu bizim gündemimizde değil, ancak egemenliğimiz çerçevesinde işbirliği yapmaya devam ediyoruz." şeklinde cevap verdi.

VENEZUELLA'YI SORDU!

Trump’a, Meksika’nın askeri müdahalelere karşı olduğunu aktardığını belirten Sheinbaum, "Bana Venezuela konusundaki tutumumuzu sordu, ben de bunun resmi tutumumuz olduğunu, bir Anayasamız bulunduğunu ve askeri müdahaleleri desteklemediğimizi söyledim." diye konuştu.

Sheinbaum, Trump ile çeşitli konuları ele aldıklarını belirterek, özellikle egemenliğe saygı çerçevesinde güvenlik, uyuşturucu kaçakçılığının azaltılması ile ticaret ve yatırım başlıklarını görüştüklerini ifade etti.

Trump, Fox News’e verdiği röportajda, "Kartellere karşı kara harekatlarına başlayacağız. Karteller Meksika’yı kontrol ediyor. Bu ülkede olup bitenleri görmek ve izlemek çok üzücü." ifadelerini kullanmıştı.

