ABD Başkanı Donald Trump, Meksika’nın su anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek, ihtiyaç duyulan suyun derhal serbest bırakılmaması halinde ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Trump, Meksika’nın ABD’ye 800 bin akre-fit’ten fazla su borçlu olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki su anlaşması üzerinden Meksika’yı hedef aldı.

ABD'YE SU BORÇLARI VAR!

Meksika’nın ABD ile olan kapsamlı su anlaşmasını ihlal ettiğini iddia eden Trump, "Bu ihlal güzel Teksas’ın ürünlerini ve hayvancılığımızı ciddi şekilde zarara uğratıyor. Meksika, son 5 yılda anlaşmaya uymadığı için ABD’ye 800 bin akre-fit’ten fazla su borçlu. ABD’nin, 31 Aralık’tan önce Meksika’nın 200 bin akre-fit suyu serbest bırakmasına ihtiyacı var; geri kalanı da çok geçmeden sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

MEKSİKA’YA YÜZDE 5 GÜMRÜK VERGİSİ

Meksika’nın şu ana dek ABD’nin bu konudaki çağrılarını cevapsız bıraktığını ve bu nedenle Amerikalı çiftçilerin mağdur olduğunu vurgulayan Trump,"Söz konusu su derhal serbest bırakılmadığı takdirde Meksika’ya yüzde 5 gümrük vergisi uygulanmasını öngören belgeleri onayladım. Meksika suyu ne kadar geç salarsa, çiftçilerimiz o kadar fazla zarar görüyor. Meksika’nın bu sorunu hemen çözme yükümlülüğü vardır" açıklamasında bulundu.

