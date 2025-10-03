ASRİAD'dan enflasyon açıklaması: Faiz dışı tedbirler şart
Eylülde enflasyon yüzde 3,23 olurken yıllık TÜFE yüzde 33,29 oldu. Bakan Şimşek, gıda fiyatlarının etkisine dikkat çekerek dezenflasyonun süreceğini belirtti. ASRİAD Başkanı Yıldız ise "Konu aciliyet kesbetmiştir" diyerek mevcut politikaların yetersiz kaldığını ve daha sert önlemler gerektiğini vurguladı.
Eylül ayı enflasyonu yüzde 3,23 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 33,29'a çıktı. Yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda, gıda fiyatlarının belirleyici olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Enflasyonun ana eğilimi, dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor" açıklamasını yaptı.
Sektör temsilcileri ise faizi kontrol etmenin dışında daha sert tedbir istedi.
"KONU ACİLİYET KESBETMİŞTİR"
ASRİAD Genel Başkanı Cemil Yıldız, enflasyon rakamlarını değerlendirirken "Rakamlar, beklentinin çok üstünde" dedi. Yıldız özetle şunları söyledi:
"Sadece Merkez Bankası politikalarıyla konunun çözümü için uğraşmanın yeterli olmadığı görülmektedir. Artık daha etkin ve daha hızlı sonuç alıcı politika üretmek gerekmektedir. Konu aciliyet kesbetmiştir. Faizlerin istendiği hızla indirilememiş olması hem pahalılık hem durağanlık sorununu müzmin hale getirmektedir. Politikaları gözden geçirmek zorunlu ve acil hale gelmiştir. Bu girdaptan çıkmak zorundayız."