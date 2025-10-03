ASRİAD'dan enflasyon açıklaması: Faiz dışı tedbirler şart

Eylül ayı enflasyonu yüzde 3,23 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 33,29'a çıktı. Yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda, gıda fiyatlarının belirleyici olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Enflasyonun ana eğilimi, dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor" açıklamasını yaptı.

Sektör temsilcileri ise faizi kontrol etmenin dışında daha sert tedbir istedi.

"KONU ACİLİYET KESBETMİŞTİR"

ASRİAD Genel Başkanı Cemil Yıldız, enflasyon rakamlarını değerlendirirken "Rakamlar, beklentinin çok üstünde" dedi. Yıldız özetle şunları söyledi: