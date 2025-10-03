Ahmet Minguzzi’nin katilinin mektubu ortaya çıktı! "Aslanlar gibi yatar çıkarız"

Kadıköy’de 24 Ocak'ta 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.'nin 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24’er yıla kadar, sanıklara yardım eden M.A.D. ve A.Ö.'nün ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu sanık B.B.'nin diğer tutuklu sanık U.B.'ye yazdığı mektup dosyaya delil olarak girdi.

Sanık B.B. tarafından gönderilen mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Ne yapıyorsun gardaşım, keyfin rahatın yerinde mi? Durumun iyidir inşallah. Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın. Babanlar sana bakıyor mu? Neyse baba sen canını sıkma, 1 seneye çıkarsın. Zaten 5 aydır yatıyoruz. 6-7 ay daha dayan. Seviyorum seni.

"ALLAH'IN İZNİYLE ÇIKARIZ"

Kimseye karışma, tutanak yeme. Mahkemede karşımıza çıkmasın. Kimseye kendini ezdirme. Kimseyi de ezme. Kendi düzenini kur, benim burada düzenim var. Neyse güzel ifade verelim de Abdi'yle Ayberk çıksın. Ayberk yanlış ifade vermese tutuklanmazdı. Boş yere kendilerini yaktılar. Bana fotoğraf yolla. Allah'ın izniyle çıkarız. Kendine dikkat et, seviyorum seni"