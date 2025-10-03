Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Ahmet Minguzzi’nin katilinin mektubu ortaya çıktı! "Aslanlar gibi yatar çıkarız"

Ahmet Minguzzi’nin katilinin mektubu ortaya çıktı! "Aslanlar gibi yatar çıkarız"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Suç, Katil, Cinayet, İstanbul, Vahşet, Mektup, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi’yi bıçaklayarak öldürmekten yargılanan sanığın mektubu ortaya çıktı. Sanık tarafından diğer sanığa gönderilen mektupta, "Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın" ifadelerinin yer alması yürekleri bir defa daha sızlattı.

Kadıköy’de 24 Ocak'ta 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.'nin 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24’er yıla kadar, sanıklara yardım eden M.A.D. ve A.Ö.'nün ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu sanık B.B.'nin diğer tutuklu sanık U.B.'ye yazdığı mektup dosyaya delil olarak girdi.

Sanık B.B. tarafından gönderilen mektupta şu ifadeler yer aldı:

"ASLANLAR GİBİ YATAR ÇIKARIZ"

"Ne yapıyorsun gardaşım, keyfin rahatın yerinde mi? Durumun iyidir inşallah. Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın. Babanlar sana bakıyor mu? Neyse baba sen canını sıkma, 1 seneye çıkarsın. Zaten 5 aydır yatıyoruz. 6-7 ay daha dayan. Seviyorum seni.

"ALLAH'IN İZNİYLE ÇIKARIZ"

Kimseye karışma, tutanak yeme. Mahkemede karşımıza çıkmasın. Kimseye kendini ezdirme. Kimseyi de ezme. Kendi düzenini kur, benim burada düzenim var. Neyse güzel ifade verelim de Abdi'yle Ayberk çıksın. Ayberk yanlış ifade vermese tutuklanmazdı. Boş yere kendilerini yaktılar. Bana fotoğraf yolla. Allah'ın izniyle çıkarız. Kendine dikkat et, seviyorum seni"

MEKTUP TUTANAK ALTINDA

Mektup ceza infaz kurumu tarafından "kısmen sakıncalı ifadeler içerdiği" gerekçesiyle tutanak altına alındı. Dava dosyasına eklenen mektup hakkında, "Soruşturmanın gidişatını yalan beyanlarla değiştireceği, suçu övme ve özendirmeye dair kelimelerin kullanıldığına kanaat getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

