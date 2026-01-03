Soğuk havalar cildinizi kurutuyor ve kaşıntılara yol açıyor olabilir... Dermatoloji uzmanı Dr. Sera Kayhan, kış egzamasının belirtilerini ve korunma yöntemlerini anlattı.

Son günlerde özellikle elleriniz kuruyor, çatlıyor, kaşınıyor, kanıyor mu? Yüzünüz kabuk kabuk dökülüyor mu? Göz çevreniz daha koyu renkte mi görünüyor? Bu şikâyetlerin biri veya birkaçı varsa kış egzaması olmuş olabilirsiniz.

Dermatoloji uzmanı Dr. Sera Kayhan, kış aylarında poliklinik başvurularının önemli bir kısmını cilt kuruluğu ve egzama alevlenmelerinin şikâyetlerinin oluşturduğunu söyledi.

Kış egzamasının genellikle kaşıntı, kızarıklık, kuruluk ve çatlama gibi şikâyetlerle kendini gösterebildiğini ifade eden Dr. Kayhan, “Kışın dış ortamın soğuğu ve iç mekanların ısıtılmasıyla düşen nem, cildin doğal koruyucu bariyerini zorlayabilir. Bariyer bozulduğunda cilt daha kolay kurur, hassaslaşır ve kaşıntı-kızarıklık döngüsü başlayabilir. Çok sıcak su geçici bir rahatlama hissi verse de cildin koruyucu yağ tabakasını azaltarak kuruluğu ve kaşıntıyı artırabilir. Kısa, ılık duş; nazik temizleyiciler ve duştan hemen sonra nemlendirme, kış egzamasının önüne geçmek için alınabilecek tetbirlerdir” dedi.

