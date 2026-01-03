“Uzmanlar, yumurtanın en besleyici hâlinin haşlanmış olduğunu vurguluyor. Kısık ateşte haşlanan yumurta, protein ve ısıya duyarlı vitaminleri en iyi şekilde koruyor.”

ZİYNETİ KOCABIYIK - Bir tanesi yaklaşık 7,5 gram protein, B ve D vitaminleri içeren yumurtanın tek başına çok değerli bir besin olduğu görüşünde birleşen uzmanlar, yumurtanın pişirme şeklinin besin değerini belirlediğini söylüyor.

En iyi pişirme şeklinin haşlama olduğuna dikkat çeken uzmanlar, “Haşlamak, yumurtanın besin profilini değiştirmez; ekstra kalori veya yağ eklenmez. Bu sayede büyük bir yumurta yaklaşık 78 kalori ve 5 gram yağ içerir. Yumurtanın pişirme süresi de önemlidir. Kısık ateşte pişirme (4 ila 6 dakika), beyin fonksiyonlarının korunmasında ve uzun vadeli göz sağlığının sağlanmasında kritik rol oynayan kolin ve lutein gibi ısıya duyarlı besin maddelerini muhafaza eder. Vücudunuz pişmiş bir yumurtadaki proteinin yaklaşık yüzde 91’ini emebilirken, çiğ bir yumurtada bu oran sadece yüzde 51’dir” diyor.

