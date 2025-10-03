Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Enflasyon sonrası merak ediliyordu! İşte eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

Enflasyon sonrası merak ediliyordu! İşte eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Enflasyon sonrası merak ediliyordu! İşte eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı yüzde 61,67 ile üniversite eğitiminde gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün yüzde 17,29 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre eylülde en yüksek fiyat artışı yüzde 61,67 ile üniversite eğitiminde oldu. Üniversite eğitimindeki fiyat artışını, yüzde 36,62 ile diğer konaklama hizmetleri (öğrenci yurtları) ve yüzde 19,84 ile yumurta takip etti.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 19,16 ile taze balık, yüzde 13,45 ile otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı, yüzde 11,95 ile taze sebzeler (patates hariç) ve yüzde 11,82 ile tavuk eti yer aldı.

Enflasyon sonrası merak ediliyordu! İşte eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler - 1. Resim

EN ÇOK HAVA YOLU İLE YOLCU TAŞIMACILIĞI UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 17,29 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Bunu yüzde 5,75 ile sağlık sigortası, yüzde 5,29 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünler, yüzde 3,94 ile evle ilgili diğer temizlik malzemeleri (bulaşık süngeri, çöp torbası gibi), yüzde 2,59 ile kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler şöyle:

KalemArtış Oranı (%)
Üniversite eğitimi61,67
Diğer konaklama hizmetleri (öğrenci yurtları)36,62
Yumurta19,84
Taze balık19,16
Otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı13,45
Taze sebzeler (patates hariç)11,95
Tavuk eti11,82
Çocuk bakım hizmetleri (kreşler)10,81
Sıvı yağlar (zeytinyağı, ayçiçek yağı)9,63
Tereyağ8,45

Eylülde fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ise şöyle sıralandı:

KalemDeğişim Oranı (%)
Hava yolu ile yolcu taşımacılığı-17,29
Sağlık sigortası-5,75
Evcil hayvanlarla ilgili ürünler-5,29
Evle ilgili diğer temizlik malzemeleri (bulaşık süngeri, çöp torbası gibi)-3,94
Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı-2,59
Kişisel ulaştırma araçlarıyla ilgili diğer hizmetler (köprü ve otoban geçiş ücretleri dahil)-2,56
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlar-2,09
Diğer sağlık ürünleri (hasta bezi gibi)-1,74
Ulaştırma sigortası-1,68
Seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar-1,31
Kaynak: Anadolu Ajansı

Kural hatası çok konuşulmuştu! PFDK'dan Sakaryaspor'a 'hükmen mağlubiyet' cezasıGalatasaray'ı korkutan davet! Kadro açıklandı, Osimhen de listede
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türk dünyasına köprü olduk! 5 yılda 62,6 milyar dolara ulaştı - EkonomiTürk dünyasına köprü olduk! 5 yılda 62,6 milyar dolara ulaştıKonut, araç, ihtiyaç kredisinde en ucuz oranlar... ‘Faiz yüksek’ demedik, 1 haftada 40 milyar TL çektik! - EkonomiKonut, araç, ihtiyaç kredisi... İşte en ucuz oranlar!Kiralık sosyal konutta detaylar belli oldu! İstanbullular rahatlayacak - EkonomiKiralık sosyal konutta detaylar belli oldu!Pirincin fiyatını belirleyen mesai! Edirne'de çeltik kurutmanın saati 2 bin lira - EkonomiPirincin fiyatını belirleyen mesai başladıFiyat düştü, verim arttı, üretici umutlu! Tarladan tam 1 milyon ton çıkacak - EkonomiFiyat düştü, verim arttı, üretici umutluEylül enflasyonu, TCMB için ne anlama geliyor? Dikkatler, 23 Ekim’deki faiz kararında… - EkonomiEylül enflasyonu, TCMB için ne anlama geliyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...