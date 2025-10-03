Kiracılar dikkat! Ekim 2025 kira zam oranı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından 2025 Ekim ayı kira zam oranı yüzde 38,36 oldu.
Eylül ayı enflasyonunun belli olması sonrası ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti. Kira kontrat süresi bu ay dolacak kiracılar ve ev sahipleri enflasyon rakamlarına odaklanmıştı. Eylül ayında enflasyon yıllık yüzde 33,29 olurken, aylık yüzde 3,23 arttı.
EKİM 2025 KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU
Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ekim ayında yüzde 38,36 oldu. Geçtiğimiz eylül ayında kira artış oranı yüzde 39.62 olarak gerçekleşmişti.
HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut kira bedeli: 10.000 lira
Zam oranı: %38,36
Zam bedeli: 3.836 lira
Zamlı kira bedeli: 13.836 lira
KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI
Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 16.603 lira
Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 19.370 lira
Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 22.137 lira
Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 24.904 lira
Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 27.672 lira
Eski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 34.590 lira
Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 41.508 lira
Eski kira: 35.000 lira - Yeni kira: 48.426 lira
Eski kira: 40.000 lira - Yeni kira: 55.344 lira