Kiracılar dikkat! Ekim 2025 kira zam oranı belli oldu

Eylül ayı enflasyonunun belli olması sonrası ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti. Kira kontrat süresi bu ay dolacak kiracılar ve ev sahipleri enflasyon rakamlarına odaklanmıştı. Eylül ayında enflasyon yıllık yüzde 33,29 olurken, aylık yüzde 3,23 arttı.

EKİM 2025 KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ekim ayında yüzde 38,36 oldu. Geçtiğimiz eylül ayında kira artış oranı yüzde 39.62 olarak gerçekleşmişti.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira

Zam oranı: %38,36

Zam bedeli: 3.836 lira

Zamlı kira bedeli: 13.836 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI

Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 16.603 lira

Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 19.370 lira

Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 22.137 lira

Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 24.904 lira

Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 27.672 lira

Eski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 34.590 lira

Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 41.508 lira

Eski kira: 35.000 lira - Yeni kira: 48.426 lira

Eski kira: 40.000 lira - Yeni kira: 55.344 lira