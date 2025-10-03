İspanya'dan Morata'ya kötü haber: Teknik direktörü açıkladı

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan ve Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Como forması giyen Alvaro Morata'nın kadroda yer almaması dikkat çekti.

"HİÇBİR ŞEY İFADE ETMİYOR"

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, kadro tercihiyle ilgili, "Morata bizim için çok önemli bir oyuncu ve öyle olmaya devam edecek. Bu kadroda olmaması hiçbir şey ifade etmiyor. Morata, gelecekte de bizim için önemli olacak" ifadelerini kullandı.

7 MAÇTA BİR ASİST

Serie A takımlarından Como'da forma diyen 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7 maçta görev aldı ve bir asist yaptı.