İspanya'dan Morata'ya kötü haber: Teknik direktörü açıkladı

İspanya'dan Morata'ya kötü haber: Teknik direktörü açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İspanya&#039;dan Morata&#039;ya kötü haber: Teknik direktörü açıkladı
İspanya Milli Takımı, Alvaro Morata, Serie A, Gürcistan, Haber
Spor Haberleri

Galatasaray'dan Serie A ekibi Como'ya transfer olan Alvaro Morata, İspanya Milli Takımı'nın Gürcistan ve Bulgaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilmedi. İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, tecrübeli golcü hakkında açıklama yaptı. 

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan ve Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Como forması giyen Alvaro Morata'nın kadroda yer almaması dikkat çekti.

"HİÇBİR ŞEY İFADE ETMİYOR"

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, kadro tercihiyle ilgili, "Morata bizim için çok önemli bir oyuncu ve öyle olmaya devam edecek. Bu kadroda olmaması hiçbir şey ifade etmiyor. Morata, gelecekte de bizim için önemli olacak" ifadelerini kullandı.

7 MAÇTA BİR ASİST

Serie A takımlarından Como'da forma diyen 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7 maçta görev aldı ve bir asist yaptı.

