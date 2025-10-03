Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail'den aktivistlerle ilgili açıklama! ''Süreç zaman alacak''

İsrail'den aktivistlerle ilgili açıklama! ''Süreç zaman alacak''

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail&#039;den aktivistlerle ilgili açıklama! &#039;&#039;Süreç zaman alacak&#039;&#039;
İsrail, Gazze, Sınır Dışı, Aktivist, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrailli yetkililer, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırıda alıkonulan aktivist sayısının 480 olduğunu bildirdi. Gazze destekçilerinin sınır dışı işlemlerine başlandığı ancak sürecin zaman alacağı ifade edildi. Buna ek olarak, filodaki 4 aktivistin sınır dışı edildiği aktarılırken kimlikleri henüz açıklanmadı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistlere ilişkin soruları yazılı olarak cevapladı. Açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na 1 Ekim gecesinden başlayıp dün sabaha kadar süren saldırıda 474 aktivistin alıkonularak İsrail'e getirildiği belirtildi.

İsrail'den aktivistlerle ilgili açıklama! ''Süreç zaman alacak'' - 1. Resim

480 AKTİVİST ALIKONULDU

Bu sabah düzenlenen saldırı sonrası yasa dışı olarak ele geçirilen Sumud Filosu'ndaki son tekne Marinette'de 6 aktivistin bulunduğu, onların da alıkonularak İsrail'e doğru getirildiği kaydedildi.

Sumud Filosu aktivistlerinin sınır dışı işlemlerine başlandığı ancak sürecin zaman alacağı ifade edildi. Buna ek olarak filodaki 4 aktivistin sınır dışı edildiği aktarıldı ancak bu kişilerin kimler olduğu hakkında bilgi verilmedi.

İsrail'den aktivistlerle ilgili açıklama! ''Süreç zaman alacak'' - 2. Resim

4 İTALYAN PARLAMANTER SERBEST

Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sumud Filosu'na katılan ve alıkonularak İsrail'e götürülen 4 İtalyan parlamenterin serbest bırakıldığı belirtildi.

İsrail'den aktivistlerle ilgili açıklama! ''Süreç zaman alacak'' - 3. Resim

NE OLMUŞTU?

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı. Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Avukat Tuğrulhan Dip kimdir? Mossad'a casusluk yapan dedektiflere bilgi satmışİspanya'dan Morata'ya kötü haber: Teknik direktörü açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Los Angeles'ta petrol rafinerisinde patlama! Bölgeyi alevler sardı, ekipler müdahale ediyor - DünyaPetrol rafinerisinde patlama! Bölgeyi alevler sardıApandisit ağrısı sandı, gerçek bambaşka çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndü - DünyaApandisit ağrısı sandı, gerçek bambaşka çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndüTayland Başbakanı pilotluk yaptı: Özel uçağıyla organ taşıdı - DünyaTayland Başbakanı pilotluk yaptı: Özel uçağıyla organ taşıdıGüney Kore'de veri merkezi yangını sonrası korkunç intihar! Bir görevli 15. kattan atladı - DünyaGüney Kore'de korkunç intihar! Bir görevli 15. kattan atladıSumud Filosu'na baskın sonrası Trump'tan dikkat çeken açıklama! "Gazze'den fazlasına ulaşacağız" - DünyaTrump'tan dikkat çeken açıklama! "Gazze'ye ek olarak...''Endonezya'daki faciada ölü sayısı arttı! Okul binası çöktü, onlarca çocuk kayıp - DünyaOnlarca çocuk kayıplara karıştı! Ölü sayısı arttı
Sonraki Haber Yükleniyor...