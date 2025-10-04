Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
En sağlıklı ve en kolay reçete! Sağlık için sadece yürüyün

Uzmanlar, sağlıklı bir hayat için en ucuz ve kolay tedavinin yürüyüş olduğunu söylüyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Sağlıklı bir hayat için en ucuz ve kolay tedavinin yürüyüş olduğunu söyleyen İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Ziya Köseoğlu, “Market veya pazar yerinde dolaşmak egzersiz sayılmaz. Yürüyüşün faydalı olabilmesi için tempolu ve hafif nefes nefese kalacak şekilde yapılması gerekir. Doğru tempoyu anlama kuralı; yürürken sakin konuşmaya engel olacak bir nefes açlığı içinde olmak, doğru tempoda yürüdüğünüzü gösterir. Bu hız, her bireyin kondisyonuna göre farklılık gösterecektir” değerlendirmesini yaptı.

