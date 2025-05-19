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Boluspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, nerede izlenir? Süper Lig'e yükselme mücadelesi devam ediyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Boluspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, nerede izlenir? Süper Lig&#039;e yükselme mücadelesi devam ediyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1. Lig’de Süper Lig’e yükselme hedefiyle play-off heyecanı hız kesmeden sürüyor. Yükselme play-off 2. turu kapsamında Boluspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Final yolunda büyük önem taşıyan bu eşleşmenin ilk ayağı, nefes kesen bir mücadeleye sahne olacak. İki takım da final biletini almak için kritik bir avantaj elde etmeye çalışacak. Boluspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak merak ediliyor.

BOLUSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trendyol 1. Lig’de Süper Lig'e yükselme 2. tur mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Geosis Boluspor ile Teksüt Bandırmaspor, kritik eşleşmenin ilk ayağında sahaya çıkıyor.

Boluspor - Bandırmaspor maçı Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak ve ekran başındaki izleyicilere üç farklı platformdan ulaşacak. Boluspor - Bandırmaspor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, beIN Sports 2, TRT Spor ve Tabii üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek. 

Boluspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, nerede izlenir? Süper Lig'e yükselme mücadelesi devam ediyor! - 1. Resim

BOLUSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’e yükselme umutlarını sürdüren iki köklü ekip, 1. Lig play-off 2. tur ilk randevuda kozlarını paylaşacak. Boluspor - Bandırmaspor maçı 19 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

Süper Lig için kader niteliği taşıyan maçta, Boluspor taraftar desteğini arkasına alarak sahaya galibiyet parolasıyla çıkarken, Bandırmaspor ise deplasman avantajını iyi değerlendirerek skor üstünlüğünü ele geçirmek istiyor.

Boluspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, nerede izlenir? Süper Lig'e yükselme mücadelesi devam ediyor! - 2. Resim

BOLUSPOR - BANDIRMASPOR MUHTEMEL İLK 11

Geosis Boluspor muhtemel 11:
Çağlar; Ali, Fethi, Naby Oulare, Enes; İshak, Oğuz Kağan, Jefferson; Hasani, Mukairu, Babacar

Teksüt Bandırmaspor muhtemel 11:
Akın; Rahmetullah, Mexer, Atınç, Hakan; Hikmet, Remi, Murat Cem; Ndongala, Bilal, Diony

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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