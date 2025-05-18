Galatasaray kupa töreni ne zaman? Sarı-Kırmızılı ekip 5 yıldız ilk Türk takımı oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Mayıs 2025 21:57 - Güncelleme: 18 Mayıs 2025 21:57 - Güncelleme:

Galatasaray, Süper Lig’in 2024-2025 sezonunda tarih yazdı. Kayserispor karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetle sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılılar 25. kez zafere ulaşarak Türk futbol tarihinde bir ilki başardı. Galatasaray formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk Türk takımı oldu. Taraftarlar hem şampiyonluğun hem de 5 yıldızın gururunu bir arada yaşıyor. Galatasaray kupa töreni ne zaman, şampiyonluk kutlaması nerede, ne zaman kutlanacak merak ediliyor.

GALATASARAY KUPA TÖRENİ NE ZAMAN? Galatasaray'ın şampiyonluğu ilan etmesinin ardından gözler şimdi kupa törenine çevrildi. Sarı-kırmızılı ekibin kupayı ne zaman alacağı, taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği takvime göre Galatasaray'ın şampiyonluk kupası, Süper Lig’in 38. haftasında oynanacak son maçın ardından takdim edilecek. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park’ta oynayacakları sezonun kapanış karşılaşmasından sonra taraftarının önünde kupayı kaldıracak. Tören öncesi statta büyük bir kutlama organizasyonu planlanıyor. 5 yıldızlı bayraklar, tişörtler ve özel görsel şovlarla unutulmaz bir gece yaşatılması hedefleniyor. Galatasaraylı futbolcuların sahneye 5 yıldızlı forma ve aksesuarlarla çıkması bekleniyor. Ayrıca 1972, 1994, 2002, 2015 ve 2025 yıllarında kazanılan yıldızlar özel bir gösterimle vurgulanacak. İlgili Haber Sivasspor küme düştü mü? Süper Lig'de küme düşen takım belli oldu GALATASARAY 4. YILDIZI NE ZAMAN ALDI? Galatasaray, Türk futbolunda "4. yıldız"ı formaya takan ilk takım olarak bir başka tarihi başarıya da imza atmıştı. Galatasaray 2014-2015 Süper Lig sezonunu şampiyon tamamlayarak 20. lig zaferini elde etti ve böylece formasına 4. yıldızı takmaya hak kazandı. Yıldız sistemi Türkiye’de 2000-2001 sezonunda uygulanmaya başlanmış ve her 5 şampiyonlukta bir yıldız verilmeye başlanmıştı. Yeni sistem kapsamında Galatasaray 20. şampiyonluğuna ulaştığında 4. yıldızı kazanan ilk kulüp oldu. İlgili Haber Süper Lig bitti mi, lig maçları devam edecek mi? Galatasaray şampiyonluk maçını 3-0 önde tamamladı!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan