Süper Lig bitti mi, lig maçları devam edecek mi? Galatasaray şampiyonluk maçını 3-0 önde tamamladı!

Süper Lig bitti mi, lig maçları devam edecek mi merakla araştırılıyor. Galatasaray, Kayserispor karşısında 3-0'lık net bir galibiyet elde ederek şampiyonluğunu ilan etti. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip, bitime bir hafta kala puan farkını koruyarak Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.

SÜPER LİG BİTTİ Mİ?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu henüz sona ermedi. Şampiyonluk yarışı Galatasaray'ın öne çıkmasıyla erken sonuçlansa da, ligin tamamı için son düdük henüz çalmadı.

Süper Lig'de 38. hafta karşılaşmaları oynanmadı ve sezonun resmi tamamlanışı son maçların ardından gerçekleşecek. Bu nedenle lig kapanmamış durumda. Ligde küme düşme hattı ve Avrupa kupalarına katılım için verilen mücadele de son haftada netlik kazanacak.

LİG MAÇLARI DEVAM EDECEK Mİ?

Trendyol Süper Lig’de son hafta karşılaşmaları henüz oynanmadığı için maçlar devam edecek. Ligin 38. haftası ile birlikte tüm takımlar sezonu tamamlamış olacak. Özellikle düşme hattında mücadele veren ekipler için bu maçlar büyük önem taşıyor.

Sivasspor’un ligden düşmesi kesinleşse de, kalan takımlar için sıralama hala değişebilir. Aynı şekilde, Avrupa kupalarına katılmak isteyen ekipler de sezonun son maçında kaderlerini belirleyecek mücadelelere çıkacak.

GALATASARAY NE ZAMAN KUPA ALACAK?

Galatasaray, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı takmaya hak kazandı. Sarı-kırmızılılar, Kayserispor karşısında elde ettiği 3-0'lık galibiyetle tarihi başarıyı garantiledi. Ancak kupanın takdimi son hafta maçının ardından gerçekleşecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun organizasyonuyla birlikte, Galatasaray sezonun 38. haftasında oynayacağı karşılaşmanın ardından kupasını taraftarının önünde alacak. Kupa töreni, müsabaka sonrası RAMS Park’ta düzenlenecek kutlamalar eşliğinde yapılacak.