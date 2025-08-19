Fenerbahçe Benfica maçı hakemi Daniel Siebert nereli, hangi maçları yönetti? VAR koltuğunda Christian Dingert oturacak!

Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe-Benfica maçı heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe Benfica maçı hakemi Daniel Siebert ve VAR hakemi Christian Dingert gündemde.

FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI HAKEMİ DANİEL SİEBERT NERELİ?

Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında düdük çalacak hakem Daniel Siebert Almanya doğumlu.

4 Mayıs 1984’te Berlin’de dünyaya gelen Siebert, kariyerine uzun yıllar önce hakem olarak başlamış ve Bundesliga ile 2. Bundesliga’da birçok karşılaşmayı yönetmiştir.

DANİEL SİEBERT HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Daniel Siebert uluslararası alanda FIFA kokartlı hakem olarak birçok önemli maça imza atmıştır.

Daniel Siebert ilk uluslararası deneyimini 29 Mayıs 2015 tarihinde Portekiz-Türkiye maçında yaşamış, üst düzeydeki ilk hazırlık karşılaşmasını ise Lüksemburg ile Moldova arasında yönetmiştir.

Bundesliga ve AFB dahil olmak üzere Almanya’da birçok önemli mücadelede görev almıştır.

FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI VAR HAKEMİ CHRİSTİAN DİNGERT NERELİ, HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Mücadelenin VAR koltuğunda oturacak Christian Dingert, Almanya doğumludur. 14 Temmuz 1980 doğumlu Dingert, Güneybatı Alman Futbol Federasyonu’na bağlı hakemlik yapmaktadır.

FIFA hakemi olarak uluslararası alanda görev alan Dingert, UEFA ikinci kategori hakemi unvanına sahiptir, 2013’ten bu yana birçok uluslararası karşılaşmada VAR hakemi olarak görev yapmaktadır.

FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Benfica karşılaşması 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de Kadıköy’de oynanacak. Maçı takip etmek isteyen futbolseverler, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak izleyebilecek.