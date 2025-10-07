ABD elçiliğine bomba komplosu! Maduro: Washington’u kışkırtmak istediler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, güvenlik güçlerinin, Karakas’taki ABD Büyükelçiliği’ne yönelik planlanan bir “sahte bayrak operasyonunu” engellediğini duyurdu.

Haftalık televizyon programında konuşan Maduro, yerel terörist bir grubun, elçiliğe patlayıcı yerleştirerek Washington’u kışkırtmayı hedeflediğini aktardı. Planın ortaya çıkarılmasında, ismi açıklanmayan iki kaynaktan gelen bilgilere dayanıldığını belirtti.

Venezuela Ulusal Diyalog Heyeti Başkanı Jorge Rodriguez, Karakas yönetiminin daha önce ABD’ye, elçiliğe yönelik muhtemel saldırılar konusunda resmî uyarıda bulunduğunu hatırlattı. Rodriguez, diplomatik misyonda güvenlik önlemlerinin artırıldığını da söyledi.

Maduro’ya göre saldırı, iki ülke arasındaki uyuşturucu kaçakçılığı anlaşmazlığını tırmandırmayı amaçlıyordu.

Karakas’taki ABD Büyükelçiliği

2019'DAN BERİ DONMUŞ DİPLOMATİK İLİŞKİLER

Venezuela ve ABD, 2019’da diplomatik ilişkilerini kesmişti. O tarihten bu yana ABD’nin Karakas’taki büyükelçiliği, yalnızca birkaç yerel çalışanla faaliyetini sürdürüyordu.

Maduro, “ABD ile her türlü siyasi anlaşmazlığa rağmen, o elçilik korunan bir yapıdır” diyerek, saldırı planının ülkenin güvenlik güçleri tarafından tamamen bozulduğunu açıkladı.

UYUŞTURUCU GERİLİMİ YENİDEN GÜNDEMDE

Washington, uzun süredir Venezuela’yı uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede yetersiz kalmakla suçluyor. ABD’ye giren yasadışı uyuşturucuların çoğunun Meksika üzerinden geldiği bilinse de, Venezuela bu süreçte hedef ülkelerden biri haline gelmiş durumda.

Donald Trump döneminde ABD, Karayipler bölgesine savaş gemileri ve keşif uçakları göndermiş, Venezuela açıklarında “uyuşturucu taşıdığı” iddia edilen teknelere yönelik operasyonlar düzenlemişti. Bu saldırılarda en az 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Maduro, o dönemdeki operasyonların “rejim değişikliğine zemin hazırlamak için” yapıldığını iddia etti. Caracas yönetimi, sınır bölgelerine asker konuşlandırarak ve binlerce kişiyi sivil milis gücüne dahil ederek bu tehditlere karşı önlem aldığını açıkladı.

MUHALEFET LİDERİ SAKLANDI MI?

Son haftalarda sosyal medyada, muhalefet lideri Maria Corina Machado’nun ABD Büyükelçiliği’nde saklandığına dair söylentiler yayıldı. Haber ajansı AFP, bu iddiaları doğrulayacak herhangi bir kanıtın bulunmadığını belirtti.

Washington, Machado’nun desteklediği eski senatör Eduardo Gonzalez Urrutia’yı Venezuela’nın meşru cumhurbaşkanı olarak tanıyor. Urrutia, geçtiğimiz yılki tartışmalı seçimlerin ardından İspanya’ya sürgüne gitmişti.

Maduro’nun yeniden seçilmesi, hem Venezuela muhalefeti hem de birçok ülke tarafından hileli olarak değerlendirilmişti.