Türkiye-İspanya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç biletleri satış tarihi

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası yolculuğuna E Grubu’nda Gürcistan deplasmanı ile başlayacak. 4 Eylül’de Tiflis’te Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda oynanacak olan müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Peki, Türkiye-İspanya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, Türkiye-İspanya maçı ne zaman ve nerede?

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Türkiye, E Grubu’nda İspanya’yı ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye-İspanya maçı öncesinde biletlerin satışa çıkacağı tarih merakla bekleniyor.

Türkiye-İspanya maç biletleri satışa henüz sunulmadı.

Milli maç biletleri, müsabakadan birkaç gün önce satışa çıkarılıyor. Bu nedenle, Türkiye-İspanya biletlerinin Eylül ayı başında taraftarların erişimine açılması bekleniyor.

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-İspanya maçı 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 21.45’te oynanacak. Müsabaka A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk iç saha karşılaşması olacak.

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI NEREDE?

Türkiye-İspanya maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Konya’da A Milli Takım, daha önce 7 resmi ve 1 özel maç olmak üzere toplam 8 müsabakaya çıktı. Çıkılan maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Toplamda 15 gol atan milliler, kalesinde 7 gol gördü.

EURO 2016, EURO 2020 ve EURO 2024 elemelerinde tarihi galibiyetler alan Türkiye, Konya'da İspanya karşısında sahaya çıkacak.

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye-İspanya maçının TRT1 kanalı üzerinden canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor. Milli maç canlı yayın bilgilerinin netleşmesi halinde haberimizde yer verilecektir.