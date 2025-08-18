Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye-İspanya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç biletleri satış tarihi

Türkiye-İspanya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç biletleri satış tarihi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye-İspanya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç biletleri satış tarihi
Futbol, Milli Takım, Konya, Tarih, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında A Millî Futbol Takımımız, E Grubu’nda EURO 2024 şampiyonu İspanya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye’nin ev sahipliğinde Konya’da oynanacak kritik mücadele öncesinde taraftarlar, biletlerin satışa çıkacağı tarihi merakla bekliyor.

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası yolculuğuna E Grubu’nda Gürcistan deplasmanı ile başlayacak. 4 Eylül’de Tiflis’te Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda oynanacak olan müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Peki, Türkiye-İspanya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, Türkiye-İspanya maçı ne zaman ve nerede?

Türkiye-İspanya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç biletleri satış tarihi - 1. Resim

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Türkiye, E Grubu’nda İspanya’yı ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye-İspanya maçı öncesinde biletlerin satışa çıkacağı tarih merakla bekleniyor.

Türkiye-İspanya maç biletleri satışa henüz sunulmadı.

Milli maç biletleri, müsabakadan birkaç gün önce satışa çıkarılıyor. Bu nedenle, Türkiye-İspanya biletlerinin Eylül ayı başında taraftarların erişimine açılması bekleniyor. 

Türkiye-İspanya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç biletleri satış tarihi - 2. Resim

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-İspanya maçı 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 21.45’te oynanacak. Müsabaka A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk iç saha karşılaşması olacak.

Türkiye-İspanya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç biletleri satış tarihi - 3. Resim

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI NEREDE?

Türkiye-İspanya maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Konya’da A Milli Takım, daha önce 7 resmi ve 1 özel maç olmak üzere toplam 8 müsabakaya çıktı. Çıkılan maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Toplamda 15 gol atan milliler, kalesinde 7 gol gördü.

EURO 2016, EURO 2020 ve EURO 2024 elemelerinde tarihi galibiyetler alan Türkiye, Konya'da İspanya karşısında sahaya çıkacak.

Türkiye-İspanya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç biletleri satış tarihi - 4. Resim

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye-İspanya maçının TRT1 kanalı üzerinden canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor. Milli maç canlı yayın bilgilerinin netleşmesi halinde haberimizde yer verilecektir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Arda Güler için planı ortaya çıktı! Başrol oynayacak... Xabi Alonso'dan Osasuna maçı öncesi kritik kararAteşkes mi yeni savaş mı? Avrupa’dan Ukrayna’ya 50 bin asker konuşlanacak iddiası!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Memurun grev hakkı var mı, memurlar grev yapabilir mi? İş bırakma eylemi sonrası merak ediliyor - HaberlerMemurun grev hakkı var mı, memurlar grev yapabilir mi? İş bırakma eylemi sonrası merak ediliyorKasımpaşa Trabzonspor maç kadrosu ilk 11: Maçta kimler eksik, kimler sakat? - HaberlerKasımpaşa Trabzonspor maç kadrosu ilk 11: Maçta kimler eksik, kimler sakat?Kasımpaşa Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? VAR hakemi Davut Dakul Çelik oldu - HaberlerKasımpaşa Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? VAR hakemi Davut Dakul Çelik olduMaraz Ali öldü mü, Mehmet Akif Alakurt yaşıyor mu? Adanalı'nın hayranları bu soruya cevap arıyor - HaberlerMaraz Ali öldü mü, Mehmet Akif Alakurt yaşıyor mu? Adanalı'nın hayranları bu soruya cevap arıyorAnkara'da yollar neden kapalı, yollar ne zaman açılacak? - HaberlerAnkara'da yollar neden kapalı, yollar ne zaman açılacak?Jessica balina olayı gerçek mi, Jessica Radcliffe yaşıyor mu? Balina tarafından yenen kadın videosu hakkındaki gerçekler! - HaberlerJessica balina olayı gerçek mi, Jessica Radcliffe yaşıyor mu? Balina tarafından yenen kadın videosu hakkındaki gerçekler!
Sonraki Haber Yükleniyor...