Antalyaspor - Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig’de haftanın açılış maçında Antalyaspor, sahasında Rizespor’u ağırlıyor. Maç öncesi kadro haberleri, eksikler ve yayın kanalı en çok merak edilenler arasında.

ANTALYASPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor ile Çaykur Rizespor’un Süper Lig 8. hafta mücadelesi, 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Ligde 10 puanla 9. sırada yer alan Antalyaspor, taraftar baskısıyla avantaj sağlamayı hedefliyor. Rakip Rizespor ise deplasmanda puan ya da puanlarla dönmeyi umut ediyor.

ANTALYASPOR - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma Corendon Airlines Park (Antalya) stadyumunda oynanacak. Hakem görevini Ozan Ergün üstlenecek. Akdeniz ekibinde, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Dario Saric'in tedavilerine devam ediliyor.

ANTALYASPOR RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

Hesap.com Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner, Hasan, Doğukan, Safuri, Storm, Van de Streek

Çaykur Rizespor: Fafofa, Taha, Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolau, Laçi, Sakyi, Mithat, Augusto, Ali Sowe