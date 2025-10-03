Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Antalyaspor - Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalyaspor - Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Antalyaspor - Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig, Antalyaspor, Rizespor, Maç, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 8. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın açılış karşılaşmasında Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Taraftarların merakla beklediği mücadele öncesinde maçın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal araştırılıyor.

Süper Lig’de haftanın açılış maçında Antalyaspor, sahasında Rizespor’u ağırlıyor. Maç öncesi kadro haberleri, eksikler ve yayın kanalı en çok merak edilenler arasında. 

ANTALYASPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor ile Çaykur Rizespor’un Süper Lig 8. hafta mücadelesi, 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Ligde 10 puanla 9. sırada yer alan Antalyaspor, taraftar baskısıyla avantaj sağlamayı hedefliyor. Rakip Rizespor ise deplasmanda puan ya da puanlarla dönmeyi umut ediyor.

Antalyaspor - Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 1. Resim

ANTALYASPOR - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma Corendon Airlines Park (Antalya) stadyumunda oynanacak. Hakem görevini Ozan Ergün üstlenecek. Akdeniz ekibinde, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Dario Saric'in tedavilerine devam ediliyor. 

Antalyaspor - Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 2. Resim

ANTALYASPOR RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

Hesap.com Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner, Hasan, Doğukan, Safuri, Storm, Van de Streek

Çaykur Rizespor: Fafofa, Taha, Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolau, Laçi, Sakyi, Mithat, Augusto, Ali Sowe

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trafikte dehşet! Dayak yiyen motosikletli kadının intikamı kameradaBeyoğlu'nda 10 aracın karıştığı İETT kazasında iddianame hazır! Şoför için 15 yıla kadar hapis talebi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Behzat Ç. yeni bölüm çıktı mı, 4. sezon ne zaman başlıyor? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni sezon için geri sayım! - HaberlerBehzat Ç. yeni bölüm çıktı mı, 4. sezon ne zaman başlıyor? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni sezon için geri sayım!Ben Leman nerede çekiliyor? Çekim yerleri merak edildi - HaberlerBen Leman nerede çekiliyor? Çekim yerleri merak edildiAnkara'da su kesintisi ne zaman bitecek? 4 Ekim'de su verilmeyecek ilçeler belli oldu - HaberlerAnkara'da su kesintisi ne zaman bitecek? 4 Ekim'de su verilmeyecek ilçeler belli olduBulgaristan - Türkiye maçı ne zaman? A Milli Takım aday kadrosu açıklandı - HaberlerBulgaristan - Türkiye maçı ne zaman? A Milli Takım aday kadrosu açıklandıSinema bileti hangi günler 120 TL? Yıl boyu geçerli olacak - HaberlerSinema bileti hangi günler 120 TL? Yıl boyu geçerli olacakKaosun Anatomisi 2. bölüm ne zaman? Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz oynuyor - HaberlerKaosun Anatomisi 2. bölüm ne zaman? Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz oynuyor
Sonraki Haber Yükleniyor...