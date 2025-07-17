Türkiye-Bulgaristan milli maçı ne zaman yapılacak?

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile karşılaşacağı maça geri sayım başladı. Futbolseverler ise bu heyecan dolu maçın tarihine odaklandı. İşte, Türkiye-Bursa milli maç tarihi...

Millî Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Kasım ayında oynayacağı son iç saha maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakaya dair diğer detaylar belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

MİLLİ MAÇ BURSA'DA YAPILACAK

A Milli Takım, 2016 yılından itibaren Bursaspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumda son olarak 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 28 Mart 2023'te Hırvatistan ile karşı karşıya gelmişti.

Ay-yıldızlılar, Bursa'da daha önce 6'sı resmi, 3'ü özel olmak üzere toplam 9 karşılaşma oynadı. Milliler, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 de mağlubiyet aldı.

Türkiye, daha önce Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynadığı unutulmaz maçlarda 1998 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'yı, 2000 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise Almanya'yı 1-0'lık skorlarla mağlup etmiş, İrlanda Cumhuriyeti'ni de play-off turunda saf dışı bırakıp EURO 2000 finallerine katılmayı garantilemişti.

MİLLİ TAKIMIN DİĞER MAÇLARI

A Milli Takım, Bulgaristan müsabakasından 3 gün sonra, 18 Kasım Salı günü gruptaki son maçını deplasmanda İspanya ile yapacak.

Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.