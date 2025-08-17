Jessica balina olayı gerçek mi, Jessica Radcliffe yaşıyor mu? Balina tarafından yenen kadın videosu hakkındaki gerçekler!

JESSİCA BALİNA OLAYI GERÇEK Mİ?

Son günlerde sosyal medyada "Jessica Balina olayı" adıyla yayılan görüntüler ve iddialar merak konusu oldu. Bir kadının balina tarafından yutulduğu yönünde paylaşılan videolar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Uzmanlar ve doğrulama platformları tarafından yapılan incelemelerde Jessica Balina olayı videosunun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Videoların montaj ve kurgu ürünü olduğu, izlenme amaçlı sosyal medyada dolaşıma sokulduğu ifade ediliyor.

JESSİCA RADCLIFFE YAŞIYOR MU?

Söz konusu videolarla bağlantılı olarak gündeme gelen Jessica Radcliffe isimli bir kadının hayatını kaybettiği iddiaları da doğru değil. Yapılan araştırmalarda Jessica Radcliffe adında böyle bir kişinin bu olaya dair herhangi bir kaydı bulunmuyor.

Radcliffe’in ölümüne ilişkin resmi kaynaklarda hiçbir bilgi yer almıyor. Bu nedenle iddiaların asılsız olduğu, tamamen sosyal medya söylentilerine dayandığı belirtiliyor. Jessica Balina olayı videosu yapay zeka ürünü.

BALİNA TARAFINDAN YENEN KADIN VİDEOSU GERÇEK Mİ, SAHTE Mİ?

Balina tarafından yutulan kadına ait olduğu iddia edilen video da sahte içerikler arasında yer alıyor. Görüntülerin dijital efektler, yapay zeka yardımı ve video montaj teknikleri kullanılarak hazırlandığı, herhangi bir gerçek olayın kaydı olmadığı netleştirildi.

Uzmanlara göre bu tarz videolar sosyal medyada dikkat çekmek ve etkileşim kazanmak amacıyla hazırlanıyor.

Jessica Balina olayı Jessica Radcliffe’in ölümü ve balina tarafından yutulma görüntüleri tamamen gerçek dışı iddialardan ibaret.