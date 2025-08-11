Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Burası Türkiye! Orkinos avlamak isterken 15 metrelik balinayla karşılaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Balina, Antalya, Manavgat, Side, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde olta balıkçılığı yapan bir vatandaş, orkinos avlamak isterken 10 mil açıkta devasa bir balinayla karşılaştı. 15 metre uzunluğunda İspermeçet cinsi balinayı görünce heyecanlanan amatör balıkçı, "Bize herhangi bir zararı dokunmadı. Fazla yaklaşmayarak rahatsız etmemeye özen gösterdik. Yaklaşık 50 metre mesafeden çekim yaptık. Tam batarken kuyruğunu göstererek derin mavilere daldı" dedi. 

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Side açıklarında 15 metre uzunluğunda balina görüntülendi. Amatör olarak olta balıkçılığı yapan ve yakaladığı balıkları ile denizde karşılaştığı ilginç anları sosyal medya hesabında paylaşan Alperen Uslu, balinayla Side Limanı’nın 10 mil (yaklaşık 20 kilometre) açığında karşılaştı.

Burası Türkiye! Orkinos avlamak isterken 15 metrelik balinayla karşılaştı - 1. Resim

BATARKEN KUYRUĞUNU GÖSTERDİ

Uslu, bölgede yaklaşık 1 aydır orkinos sürülerinin av vermeye başladığını belirterek, "Biz de bunları takip edip sportif şekilde avlayarak sosyal medyada paylaşıyoruz. Bugün yine Side’den 10 mil açıkta bir balinaya rast geldik. İlk başta emin olamadık, yaklaşınca balina olduğunu gördük" dedi.

Burası Türkiye! Orkinos avlamak isterken 15 metrelik balinayla karşılaştı - 2. Resim

Yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve İspermeçet cinsi olduğunu belirttiği balinayla daha önce de karşılaştıklarını anlatan Uslu, "O zaman iki taneydiler. Bu kez yalnızdı. Muhtemelen sürüden ayrılmıştı ya da üreme mevsimi değildi. Bildiğim kadarıyla plankton yani mikroorganizmalarla beslenen bir tür. Bize herhangi bir zararı dokunmadı. Fazla yaklaşmayarak rahatsız etmemeye özen gösterdik. Yaklaşık 50 metre mesafeden çekim yaptık. Tam batarken kuyruğunu göstererek derin mavilere daldı" diye konuştu.

Burası Türkiye! Orkinos avlamak isterken 15 metrelik balinayla karşılaştı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
